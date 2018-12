Oscar Schémel: No hay socialismo sin capitalistas

diciembre 16, 2018 - 1:01 pm

El constituyentista Oscar Schémel pidió este domingo al presidente Nicolás Maduro dejar de ver al empresario como un enemigo y considerarlo más bien un aliado del proceso de cambio.

“Hay un enorme descontento en el país por la falta de soluciones a los problemas económicos. Para el 90 % de los venezolanos la economía es el tema fundamental… Un tema que no estaba en juego en el proceso electoral (del 9D). El Gobierno tiene que terminar de definir el modelo económico… todavía quedan vacíos importantes que tienen que ver con el control de cambio, la promoción de las inversiones, la lucha contra la hiperinflación, la alianza con el sector privado. Yo lo he dicho varios vaces: no hay socialismo sin capitalistas”.

Y siguió: “No habrá progreso material, bienestar material, si no se impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas y en ese objetivo el rol del sector privado es crucial, es fundamental. Ya es hora de cerrar las heridas y ver al empresario como un aliado del proceso de cambio. El modelo inclusivo social no tiene discusión en este país. Está respaldado `por la mayoría de este pais. La verdadera transición, me permites José Vicente, que está reclamando el país es la transición a un modelo económico productivo y post-rentista”.

“¿Pero hay reciprocidad por parte del empresariado?”, le preguntó JVR. “Un sector fundamental del empresariado, Fedecámaras, mantiene posiciones muy radicales”.

“Fedecámaras”, respondió Schémel, “es una institución que no representa ni siquiera simbólicamente a los empresarios, pero en este proceso, en estos últimos 20 años ha surgido un empresariado, puedo dar constancia de eso porque todos mis clientes son empresas privadas, la mayoría del empresariado venezolano entiende su rol y solo quiere reglas claras, condiciones claras, donde puedan operar y ganar dinero. El Gobierno tiene el reto de crear esas condiciones, generar la confianza para promover inversiones y elevar la producción”.

Noticiero Digital