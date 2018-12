Operadores turísticos denuncian el cierre “arbitrario” del Parque Burro Negro

View this post on Instagram

⚠️⚠️C E R R A D O⚠️⚠️ . A casi 3 meses del cierre del parque recreacional Represa Burro Negro, con nuestros equipos de navegación secuestrados y sin recibir respuesta alguna por parte del director de inparques del estado Zulia. . La organización KAPUI TOURS ha hecho muchos sacrificios y trabajos por dicho parque para rescatar el turismo Zuliano, para que se tome esta actitud hacia nuestra empresa, siempre hemos sido imparciales en todos los hechos que han suscitado, pero ya es hora de que la opinión pública, los entes gubernamentales y las otras operadoras turísticas sepan el terrible daño que se le hace al turismo regional y defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestros equipos y el parque recreacional que es de TODOS LOS VENEZOLANOS. . Hacemos un llamado al gobernador, a la secretaria de turismo del estado Zulia, al ministerio del turismo e inparques Venezuela para que qué tomen acciones inmediatas para solucionar la CLAUSURA de dicho destino por parte de una sola persona de manera arbitraria e inhumana. Esto es un llamado a todas las personas de buena voluntad, cerrar BURRO NEGRO es cerrar el avance en materia de turismo que hemos logrado. También pedimos al director de inparque del estado Zulia que de la cara y que acuda a los llamado de todos los que hacemos vida en el parque recreacional, que se le dé fin a esta clausura. . Esta persona no responde al llamado de diálogo de ningún ente ni de ninguna operadora turística y argumenta que los operadores no aportan nada al desarrollo del turismo, y es de notoriedad pública que kapui tours ha desarrollado las operaciones en el lugar de manera efectiva y profesional. . Sin más que acotar y esperando respuesta efectiva de dicha persona. . @omarprietogob @secretariadeturismogbz @inparquesoficial @gobernaciondlzulia @alcaldiabolivariana_lagunillas @andreinasocorro @noticiaaldia