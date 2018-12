Olga Tañón pidió perdón por migrantes venezolanos que se han portado mal

diciembre 5, 2018 - 10:17 am

Olga Tañón, una de las cantantes más importantes de la música tropical en América Latina, sorprendió en las últimas horas con su pronunciamiento público sobre la situación de los migrantes venezolanos en varios países de la región.

La cantante –de origen puertorriqueño pero quien dice sentirse “orgullosamente venezolana”– se pronunció durante un concierto en Quito para pedir perdón por las malas conductas que los migrantes venezolanos han cometido durante su paso por Ecuador.

“Muchos años de mi carrera yo los hice en Venezuela. Yo he dicho que soy una puertorriqueña orgullosamente venezolana. Pero por haber dicho eso me dan el derecho a decir: Señores de Quito, perdónennos a los venezolanos que no lo estamos haciendo bien, no todos vienen a perder el tiempo como he escuchado. No todos vienen a dañar su ciudad. Hay gente que tiene necesidad, que esperan un cambio. Tengan por seguro que, si en su país estuvieran bien, no les hubieran pedido ayuda”, sostuvo.

El video de la cantante se volvió popular en redes sociales luego de haber sido difundido por algunos de los asistentes al recital.

Ocurrió hace minutos | Olga Tañón defiende a los venezolanos en un concierto en Quito/ Ecuador “Muchos años de mi carrera yo los hice en Venezuela”. #4Dic pic.twitter.com/35wZWiGUrm — Maryorin Méndez (@maryorinmendez) 5 de diciembre de 2018

