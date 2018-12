Niño Dios, Tú no eres socialista (Joaquín Chaparro O)

diciembre 21, 2018 - 9:24 am

Seamos honestos, en estas navidades el Niño Dios no visitara al Zulia, no hay condiciones para celebrar la Navidad, la cosa esta muy fea y jodía. Querido Niño Dios, al momento de escribir este articulo los zulianos aún no sentimos el ambiente decembrino, no se escucha el sonar de la gaita pascuera, ni de nuestra tradicional gaita protesta toda esta en silencio y muy lejos del bullicio navideño, de tan mágica fecha.

Mi querido Niño Dios anteriormente en esta mi ciudad natal “Maracaibo” en el mes de septiembre el maracaibero gritaba lleno de emoción con maraca, furro, cuatro y tambora “Huele a Navidad.” Los maracaiberos se volcaban al callejón de los pobres, al mercado goajiro, a los Mall populares como galería primero en su generación en la ciudad a comprar los estrenos del 24, del 31 incluido el regalo de la ¿Amiga o amigo secreto? que este año paso al olvidó.

El régimen que gobierna a Venezuela y particularmente al Zulia, desde hace un mes está tratando que la gente se meta en ese ambiente navideño, el pernil ofrecido igual que el año pasado jajaja Niño Dios brillan por su ausencia al lado de la caja Clap, que sólo llega a los corruptos del régimen; pero difícilmente lo va a lograr porque el propio régimen genera problemas políticos, económicos y sociales cómo método de control social que desconecta la gente con la esperanza, política cubana.

La crisis que agobia al Zuliano, ha apagado la fecha más brillante del año mi Niño Dios es menester decirte que en actualidad muchos Zulianos no han probado el primer pan de jamón, ni han visto en su mesa la primera hallaca que decirte del tan esperado pernil…

Niño Jesús la mayoría de los niños piden en sus cartas regalos que no están en las posibilidades de sus padres, ni lo estarán porque la hiperinflacion se lo devora todo.

Esta política devastadora mí Niño Dios ataca directamente a los niño que no pueden recibir un juguete o estrenar, es una realidad terrible que marcan su primera etapa de la vida, las políticas de “Maduro hace miserable la vida de los Zulianos.”

Por esa razón, Niño Dios se que no eres socialista y mucho menos comunista cuyo sistema de vida es el infierno en la tierra, son muchos los socialistas que de niño le llevastes regalos en sus humildes hogares hoy convertidos en los nuevos potentendos del estado (Boliburgueses) y los mas acérrimos enemigos de la Navidad en el Zulia.

Twitter: @joaquinchaparro.