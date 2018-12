Netflix apuesta a la vida de Selena para su próxima serie

diciembre 14, 2018 - 1:36 pm

Netflix reveló este martes la preparación de nueva serie de ficción inspirada en la fallecida “Reina del Tex-Mex”, Selena Quintanilla.

La plataforma de streaming detalló, por medio de un breve vídeo, que el proyecto, llamado “Selena: la serie”, fue producido en conjunto con la familia de la intérprete del éxito “Bidi bidi bom bom”.

“Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo”, dijo en un comunicado posterior Suzette Quintanilla, hermana de la vocalista.

“Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas”, agregó.

💕 Bidi Bidi Bom Bom 💕 @SelenaLaLeyenda’s incredible life story is coming to Netflix as a scripted series! @selena_netflix was developed alongside, and will be executive produced by, The Quintanilla family #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/6YUMoAeA7Z

— See What’s Next (@seewhatsnext) 11 de diciembre de 2018