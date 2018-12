Natalicio del prócer, Francisco Rodríguez del Toro, en muy alta estima del Libertador

diciembre 11, 2018 - 5:52 am

Francisco José Rodríguez del Toro e Ibarra(Caracas, Capitanía General de Venezuela, 11 de diciembre de 1761-Ibídem, 10 de mayo de 1851), fue general de división del ejército libertador de Venezuela. Hijo mayor de Sebastián Rodríguez del Toro, III Marqués del Toro y de Brígida Ibarra. Es usualmente mencionado en la historia de Venezuela como el marqués del Toro, a pesar de que renunció a dicho título al momento de sumarse a las filas de la independencia.

Desde 1808 figura activamente en la causa patriota, teniendo importante participación en la llamada Conjura de los Mantuanos de 1808, en las reuniones de la Cuadra Bolívar, en la conspiración del cuartel de la Misericordia de marzo de 1810 y en la revolución del 19 de abril de 1810. Fue el primer general del ejército venezolano y el primer comandante en jefe de sus tropas. En 1810 bajo mandato de la Junta Suprema de Caracas buscó incorporar a la causa emancipadora las provincias de Maracaibo y Coro que desde el principio de la revolución se mantuvieron fieles al Consejo de Regencia. Destaca en esa campaña la batalla de Coro en la cual las tropas expedicionarias se enfrentaron sin éxito a los realistas. Diputado electo al congreso de 1811 fue firmante del Acta de Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, así como signatario de la primera constitución de Hispanoamerica el 21 de diciembre de ese año. En 1812 comandó las tropas republicanas en el asedio a la ciudad de Valencia, la cual se encontraba bajo control monárquico. Ante los reveses sufridos por los patriotas en diversos frentes le fue ofrecida la dictadura por el congreso, la cual declinó, siendo ésta subsiguientemente ofrecida a Francisco de Miranda quien si la aceptó. Al encargarse Miranda de la jefatura de la campaña el marqués siguió sirviendo en la misma como segundo al mando. En la fase final de la Primera Repúblicaintentó reclutar un nuevo ejército en los Llanos para tratar de hacer frente al indetenible avance de las fuerzas realistas de Domingo Monteverde. Su gestión fracasó, pues no encontró en aquellas poblaciones gente dispuesta a ayudar a la República, más que la veían representada por este aristócrata. El marqués, viendo su fracaso así como el derrumbe de la República, se marchó a Cumaná y de allí siguió a la isla de Grenada. Algunos historiadores han contrastado el coraje personal del marqués del Toro con sus limitadas dotes militares. Al referirse a la primera campaña de las armas republicanas José Gil Fortoul señala: “El marqués general bisoño pero altivo, hidalgo y patriota revolucionario desde 1808, hizo gala en toda ella de gallarda valentía personal”. En igual sentido se sentido se expresa Caracciolo Parra Pérez al afirmar: “El mando republicano estaba al mando de un hombre cuya bravura personal estaba fuera de toda duda pero absolutamente desprovisto de pericia militar”. Sin embargo esta visión no es aceptada por otros historiadores venezolanos como Lino Iribarren Celis, Tulio Febres Cordero y Aníbal Laydera Villalobos quienes presentan al marqués del Toro como un general hábil y conocedor de su oficio.

Exilio

Firmada la capitulación de San Mateo (1812), se refugió con su hermano el general de división Fernando Rodríguez del Toro en Puerto España, Trinidad, colonia inglesa para la época. Ya en la cincuentena se dedicó allí a cuidar a este último quien había quedado mutilado e inválido como resultado de las acciones militares del asedio de Valencia en 1812. Regresará a la patria junto a su hermano trás obtenerse la independencia en 1821.

Etapa republicana

Entre 1823 y 1824 se desempeñará como intendente (gobernador civil) de Venezuela y entre 1826 y 1827 como comandante de armas de Caracas. A partir de 1825 habría de habitar en su célebre Quinta Anauco donde hospedará al Libertador Simón Bolívar durante su última estadía en Caracas y donde invitará con frecuencia a las figuras fundamentales de la vida pública venezolana y a los próceres sobrevivientes de la independencia. En el año de 1840 participa como uno de los fundadores del partido liberal encabezado por Antonio Leocadio Guzmán. En 1842 fue designado para encabezar la comisión que habría de acompañar la repatriación de los restos del Libertador desde Santa Marta, privilegio que debió declinar en virtud de superar ya los ochenta años.

Amistad con el Libertador

El marqués del Toro mantendrá una entrañable amistad con el Libertador Simón Bolívar tal como lo evidencia el epistolario de este último. El 15 de diciembre de 1819 Bolívar escribe a los hermanos Francisco y Fernando Rodríguez del Toro desde Angostura instándolos a abandonar el exilio y regresar a Venezuela: “Vamos mis amigos no se hagan Vds. más de rogar; yo no añadiré más observaciones a las que antes he hecho; me parece que han sido excesivas y aún duras las más de ellas; pero dictadas por el sentimiento de la más alta admiración y del amor más tierno que un hombre puede profesar. Jamás pienso en Vds. sin gemir, jamás escribo a Vds. sin llorar. Adiós, mis amigos, vengan Vds. a consolar a quien no puede recibir consuelo sino de sus queridos Toros”. Al enterarse de que el marqués y Fernando habían regresado a Venezuela luego de su exilio en Trinidad, Bolívar les escribe desde Quito el 21 de junio de 1822: “¿Será verdad mis queridos amigos que están Vds. en Caracas?…En medio del tumulto de la guerra, y en medio de las agitaciones de los negocios públicos, mi amistad ha tenido un momento de placer pensando que mis queridos Toros serán muy pronto abrazados, rodeados de los objetos que más amán. Yo iré a Caracas a principios del año que viene, y nada exagero al decir que mi mayor deseo será volver a estrechar en mis brazos a mis más queridos y más desgraciados amigos, aunque los más dignos de ser los más afortunados”. Sin embargo, el Libertador sólo volverá a Caracas en 1827 cuando ya Fernando tenía varios años de muerto. En esa ocasión se hospedará repetidas veces en la Quinta Anauco, propiedad del marqués. Dos años antes, y luego del éxito de la batalla de Ayacucho, Bolívar escribe al marqués desde Oruro el 25 de septiembre: “…¿No se siente Ud. arrebatar por el entusiasmo de la gloria al oír tan bellas cosas; Ud. que fue el primero en llevarnos al combate y Ud. que fue mi primer coronel, mi primer general”. Cuando en 1828 los reveses y sinsabores políticos hagan que Bolívar contemple su retiro de la vida pública, pondrá en marcha el proyecto de irse a vivir junto al marqués del Toro en la Quinta Anauco. Desde Bogotá escribe al marqués el 16 de febrero de ese año: “Al fin se cumplen sus deseos y los míos también; el 7 del mes que entra partiré de esta capital: iré por Apure, Guayana, Cumaná y La Guaira donde nos abrazaremos. Juntos subiremos a Caracas y juntos viviremos en Anauco. ¡Cuidado Marqués! no hay que hacer ningún gasto, ninguna adición a la casa. Gracias que tengamos que comer con los amigos. En todo junio estaré con Ud., Marqués. Que contento se pondrá usted al recibir ésta, y yo gozo con anticipación del placer de verle en la patria nativa”. En junio de ese año sale de Bucaramanga con el propósito de dar forma a ese proyecto. Según señala Gabriel García Márquez: “El 9 de junio Bolívar sale de Bucaramanga con la idea de llegar hasta Venezuela. Tenía la intención de residir en la quinta Anauco, del marqués del Toro”. No obstante el 24 junio, luego de haberse disuelto la convención de Ocaña, Bolívar ve alterarse el horizonte político y decide reemprender el camino a Santa Fe de Bogotá, dejando sin efecto sus planes de retiro de la vida pública. Vicente Lecuna, compilador de las obras completas de Simón Bolívar y custodio por excelencia de su legado, exaltaba en estos términos la amistad de aquel con Rodríguez del Toro: “Como lo esencial es creer, probablemente se compaginen el paraíso cristiano y la pradera de asfodelos de los campos elíseos: allá estarán nuestro señor Simón Bolívar, su padrino el Marqués del Toro y hasta nuestro señor Don Quijote, dando paseos a caballo por prados que se parecen a los de Anauco y San Mateo”.

