NASA ofrece un consejo para rescatar a Tony Stark tras su pelea con Thanos

diciembre 10, 2018 - 3:41 pm

Sin duda Marvel ha logrado desatar todo tipo de reacciones tras liberar el primer tráiler oficial de los ‘Vengadores: Final del juego’, en el cual se puede ver cómo la desesperanza ha invadido a los héroes que lograron sobrevivir a la batalla ante Thanos.

Uno de los personajes que más impacto causo entre los fans del universo cinematográfico de Marvel (MCU), fue Tony Stark (Iron Man) quien aparece atrapado en lo que sería de una nave espacial averiada que flota a la deriva en el espacio exterior. En las imágenes Stark se encuentra grabando su una bitácora con los fragmentos de su casco, allí advierte que ya no tiene comida ni agua y que muy pronto se quedará sin oxígeno.

“¿Esto funciona? Hola señorita Potts, si encuentras esta grabación, no te sientas mal por esto. Una parte del viaje es el final. Que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se acabaron hace cuatro días. El oxígeno se acabará mañana. Y cuando me quede dormido, soñaré contigo. Siempre contigo”, son las palabras de despedida que Stark le dedica a su amada Peper Potts.

Casi 24 horas después de que el mundo conociera estas imágenes, las cuales han tenido más de 300 millones de reproducciones Youtube, miles de twiteros lanzaron una serie de mensajes para la NASA en donde le piden a la agencia espacial que ayude en el rescate de Tony Stark, quien integra la última linea de defensa contra Thanos.

Ante la ola de trinos la propia NASA ha decidido dar respuesta a los fans, a través de su cuenta en Twttier la agencia espacial publicó un breve mensaje en donde se refirió a la situación de Tony Stark y a su vez ofreció un consejo sobre cómo proceder para poder rescatar al hombre que usa la armadura de Iron Man.

La NASA sugirió que es necesario que Tony Stark envié un mensaje tipo “Houston, tenemos un problema” a los miembros de los vengadores que quedan, de igual manera recomienda adelantar un “escaneo” del espacio en busca de Iron Man.

“Hola, Marvel, escuchamos sobre Tony Stark. Como sabemos, lo primero que debe hacer es escuchar en el control de la misión “Avengers, tenemos un problema”. Pero si no puede comunicarse, le recomendamos que los equipos de campo utilicen todos los recursos para explorar el cielo en busca de su hombre perdido”, escribió la NASA.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) 9 de diciembre de 2018