Nacho responde a quienes critican su viaje a Venezuela

Luego de haber anunciado su regreso a Venezuela, al fin, el cantante venezolano Nacho pisó tierras criollas. A pesar que la mayoría de su fanaticada demostró apoyo y emoción por la visita del cantante, otros se dedicaron a hacer fuertes criticas y como era de esperarse él respondió.

Mediante las Stories de la red social Instagram, el intérprete se tomó su tiempo para agradecer por el recibimiento y a su vez para responderle a quienes criticaron su viaje al país y las notables comodidades con las que logró pisar tierras venezolanas.

“Es impresionante el espíritu que arropa a tanta gente en las redes sociales. Gente que se suma a la critica y a la destrucción. A nada constructivo”, expresó en primera instancia.

Seguidamente aseguró que quien trabaje duro por lo que tiene y las comodidades que merece no debe temerle a la justicia. “Si no han delinquido no hay porque temer, por eso yo no temo”, continuó.

Entre otras cosas, el criollo aclaró que el éxito se debe a su carrera y no ha partidos políticos y mucho menos trampas, tramoyas, a vueltas, negocios mal habidos. “Todo se lo debo a mi Dios, a mi música y a mi público. Me siento bien”, aseguró.

Por último, el cantautor se defendió de las criticas que recibió por viajar en su avión privado. “A quienes me critican porque viajé en mi avión privado, lo hice porque gracias a mi trabajo me lo he ganado. ¿Qué fuese pasado si viajo en un vuelvo comercial?, me criticarían, ustedes, porque toda la gente que correría a pedirme una foto o un video ustedes dirían que yo los mandé a grabar por ser un show”, culminó.

Luego de haber envidado un contundente mensaje, el criollo se dedicó a compartir con su fanaticada, además de ello, de visitar reconocidos restaurantes donde más de uno posó con él.

