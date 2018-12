Nacho lamenta haber vuelto a Venezuela: “Va a ser muy difícil para mi regresar a mi tierra”

diciembre 29, 2018 - 10:56 am

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, luego de haber arribado a Venezuela para “trabajar por el progreso, por la reconciliación, por un mejor futuro”, lamentó haber vuelto al país.

Nacho expresó “me despido con un sentimiento extraño. El odio se ha apoderado. La ceguera del radicalismo es abrumadora. Me llevo la golpiza de parte de quienes supuestamente comparten mi posición política”.

Asimismo el ganador de un Grammy aseguró “va a ser muy difícil para mi regresar a mi tierra bajo estas circunstancias. Quizás debí oír los consejos de quienes me dijeron que no me arriesgara, estuve atento en cuidarme de una parte y me atacó la otra”.

Finalmente el interprete de “Bésame” manifestó “espero que los problemas del país se solucionen y sí creo que necesitamos un cambio de gobierno, pero también creo que necesitamos con mas urgencia un cambio de alma y espíritu. Tocará entrar a mi patria en otras patrias. Por ahora prefiero no saber mucho más”, sentenció.

Noticia al Día