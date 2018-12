Muerte de George Bush padre: Donald Trump, Barack Obama y Bill Clinton lo despidieron

diciembre 1, 2018 - 8:07 am

La muerte de George H. W. Bush conmocionó al mundo de la política en los Estados Unidos. Donald Trump, Barack Obama y Bill Clinton compartieron mensajes para recordar al exmandatario norteamericano entre 1989 y 1993.

El mandatario estadounidense, Donald Trump rememoró “su autenticidad, su brillante sensatez y su inquebrantable compromiso con la fe, la familia y el país”, destacó que “con su buen criterio, sentido común e imperturbable liderazago, guió a nuestra nación y al mundo hacia una pacífica y victoriosa culminación de la Guerra Fría”.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de diciembre de 2018

President George H.W. Bush led a long, successful and beautiful life. Whenever I was with him I saw his absolute joy for life and true pride in his family. His accomplishments were great from beginning to end. He was a truly wonderful man and will be missed by all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de diciembre de 2018

Por su parte, Barack Obama aseguró que Estados Unidos “perdió a un patriota y un humilde servidor”. Recordó los “70 años que consagró al país en devoto servicio”, desde su actuación en la Marina hasta la presidencia de su país.

“La vida de Gorge H. W. Bush es un testimonio de que el servicio público es un oficio noble y jubiloso”, continuó Obama, antes de sentenciar que “su legado nunca será igualado, aunque a él le gustaría que todos lo intentemos”. Y enumeró las virtudes de Bush: servicio, compromiso y sacrificio.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) 1 de diciembre de 2018

Por su parte, Bill y Hillary Clinton “lamentaron” la muerte de Bush padre y le dieron las gracias “por su gran y larga vida de servicio, amor y amistad”. “Agradezco cada minuto que pasé con él y siempre recordare nuestra amistad como uno de los regalos más grandes de mi vida”, escribió el mandatario entre 1993 y 2001.

Obama, Bush hijo y Clinton son tres de los expresidentes estadounidenses que siguen con vida. El otro es Jimmy Carter (mandatario entre 1977 y 1981), de 94 años.

Al Gore, vicepresidente en ambos períodos de Clinton y candidato presidencial en 2000, también se sumó al adiós. “Se ganó el respeto de ambos partidos [republicanos y demócratas] por decir lo que pensaba y por actuar por lo que consideraba correcto, incluso cuando eso fuera impopular”.

George H. W. Bush falleció este viernes, luego de pasar los últimos años aquejado por un tipo de parkinson que lo obligó a utilizar silla de ruedas y con complicaciones de salud que lo llevaron al hospital en reiteradas oportunidades.

Clarín