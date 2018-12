Muere la actriz y directora estadounidense Penny Marshall

diciembre 18, 2018 - 3:16 pm

La actriz, directora y productora Penny Marshall murió este lunes a los 75 años, según confirmó la vocera de la familia.

Marshall se hizo famosa por su papel en Laverne & Shirley y por dirigir las películas Big y A League of Their Own.

Según reporta TMZ, la realizadora murió tras complicaciones por la diabetes, y ya había sido tratada por cáncer de cerebro y pulmón en 2009. Su familia dice en un comunicado: “Nuestra familia está desconsolada por el fallecimiento de Penny Marshall”.

Noticia al Día