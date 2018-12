Morela Montiel rinde tributo en concierto a Selena a beneficio de Innocens

diciembre 4, 2018 - 11:23 am

La cantante, actriz y modelo, Morella Montiel, versionará a la icónica Selena Quintanilla en un concierto a beneficio de la Fundación Innocens, este 5 de diciembre en el Salón Maracaibo del Hotel Intercontinental, desde las 8.00 de la noche.

Selena… por siempre será un homenaje a la vida de la reina del tex-mex y su inmortal legado, con un repertorio de sus canciones más reconocidas, entre baladas, rancheras y cumbias, como Amor prohibido, Como la flor, Bidi bidi bom bom y muchas más.

La polifacética artista, quien trabajó en diversas producciones como Let it Be, Aire, Matilda, demás obras de teatro y presentaciones, expresa que “hoy más que nunca, los niños de Innocens necesitan nuestro apoyo”, razón por la que decidió colaborar con dicha fundación que ayuda a niños con VIH.

Entradas a la venta en MDticket. Más información en las cuentas @Morella_montiel, @f_innocens en Instagram.

“En junio de 1994 nació de la mano de la Doctora Cecilia Bernardoni la Fundación Innocens, la cual protege casos de VIH SIDA en niños, adolescentes y mujeres embarazadas de todo el occidente venezolano y parte de Colombia a través de atención médica. Esta idea surge luego de luchar por el derecho de que un niño con VIH pueda ser operado en el Hospital Universitario de Maracaibo”. (Fuente correo del Orinoco).

El SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo. Según registros de la Organización Mundial de la Salud, a finales de 2014, aproximadamente 14,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretroviral en todo el mundo, y muchos de esos casos corresponden a mujeres en gestación.

