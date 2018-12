Miss España Ángela Ponce se convierte en historia para el Miss Universo

diciembre 16, 2018 - 9:35 pm

Ángela Ponce, la representante de España en el Miss Universo 2018, no logró clasificar a las semifinales y fue eliminada en la primera ronda.

Fueron 31 las representantes de Europa que compitieron en el Miss Universo 2018. De estas solo clasificaron: Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Hungría e Irlanda.

De esta manera, quedó fuera de la carrera para ganar la corona Ángela Ponce, pese a que era considerada entre las favoritas por los especialistas y el público.

Pese a ello, Ángela Ponce pasará a la historia como la primera mujer transexual que compitió por la corona del Miss Universo 2018.

Durante las entrevistas previas a la final, la participante se mostró muy abierta a hablar sobre su historia, pues considera que con su presencia en un concurso con tanta cobertura mediática podrá ayudar a salvar las vidas de aquellas personas que, como ella, son juzgadas por ser diferentes.

Miss España también ha dicho que no considera que lo físico defina el género de las personas y que su decisión de someterse a una reasignación de sexo no tuvo que ver con un conflicto con esa idea.

“Siempre digo: tener una vagina no me transformó en una mujer. Soy una mujer, ya antes de nacer, porque mi identidad está aquí (en la cabeza)”, explicó en diálogo con la agencia AFP.

La joven de 27 años tampoco considera válida la expresión “nacer en un cuerpo equivocado” y afirma que no le molesta que se le presente como una “mujer transexual” en el concurso.

“A mí no me molesta que me digan transexual. Porque yo soy mujer, pero una mujer transgénero. Me ponga como me ponga, nunca voy a tener ovarios. ¿Por qué me voy a avergonzar de formar parte de la diversidad del mundo, si eso es lo que nos enriquece?”, declaró a la web de Hoy en España.

España solo ha ganado una vez el Miss Universo. Esto ocurrió en 1974. La reina fue Amparo Muñoz.

