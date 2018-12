Mira como celebraron los deportistas venezolanos la Navidad

diciembre 25, 2018 - 11:01 am

Los deportistas venezolanos celebraron con mucha alegría la Navidad junto a su familia. La mayoría de los atletas festejaron la Nochebuena fuera de nuestras fronteras.

Deyna Castellanos, Yulimar Rojas, Stefany Hernández mandaron su deseo de Navidad a todo el pueblo venezolano a través de sus redes sociales.

La futbolista maracayera lució una blusa manga larga de color rojo con una mini flada negra, que permite lucir sus exuberantes piernas.

La saltadora criolla posó junto la bandera nacional en tierras españolas. La campeona olímpica se encuentra en Guadalajara preparando de cara a la temporada 2019 de la Liga de Diamante.

Los peloteros zulianos Carlos González y Ender Inciarte pasaron la Navidad con sus seres queridos. “Cargo” difundió un video, donde se le observa colocando las luces a una palmera, y compartiendo con su esposa, gemelas e hijo de Indonesia.Por su parte, Inciarte apareció con su pequeño sobrino.

Los fútbolistas Salomón Róndon, Tomás Rincón y el basquebolista Gregory Vargas también dieron su mensaje navideño. “El General” salió agarrado de la mano con su esposa, mientras que el menor de los Vargas esta con su pareja e hijo.

Los vinotintos participarán este miércoles en el Boxing Day de la Premier y Calcio Rondón con el Newcastle ante el Liverpool, entretanto Rincón verá acción con el Torino contra el Empoli.

Noche de familia, amigos y buenos deseos para todos. ¡Feliz Navidad!

🎄🎅🏾

Merry Xmas everyone!! I wish you a happy festive season with your family and friends. pic.twitter.com/OhV5D2XK59

— Salomón Rondón (@salorondon23) 24 de diciembre de 2018