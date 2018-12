Miley Cyrus estrenó nuevo video y su trasero fue el protagonista

diciembre 4, 2018 - 3:22 pm

Miley Cyrus no deja de sorprender a sus fanáticos con su increíble talento musical, pero también su personalidad atrevida, también da mucho de que hablar. Recientemente, Cyrus estrenó su nueva canción Nothing Breaks Like a Heart junto a Mark Ronson, y en el video demuestra que sigue siendo igual de provocativa e impredecible.

La ex chica Disney ha vuelto a demostrar que su retaguardia es buena en este nuevo video musical donde es perseguida por la policía. El tema es pegajozo y seguramente se posicionará en las carteleras musicales del mundo.

Respecto a las nalgas de Miley, han sido reseñadas por distintos medios (no fuimos los únicos), incluso ella misma se pronunció al respecto.

Glad you like my ass but can you see anything else a newspaper with your influence can talk about 😘 https://t.co/3DIZM8IAk4

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 3 de diciembre de 2018