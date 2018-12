Mick Schumacher puede convertirse en compañero de Lewis Hamilton en la Mercedes

diciembre 10, 2018 - 4:17 pm

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha expresado interés en inscribir a Mick Schumacher.



Schumacher, el hijo del gran jugador de F1 y el nuevo campeón europeo de F3, se está moviendo a la Fórmula 2 en 2019.

Mick Schumacher cree que puede aprender estando más cerca

“Será una oportunidad para observar de cerca cómo funciona todo en la Fórmula Uno”, dijo el joven alemán Mick Schumacher .

Cuando participen regularmente en el paddock el próximo año, los mejores equipos de F1, especialmente los mejores atuendos de Mercedes, Ferrari y Red Bull, buscarán contratar a Schumacher para sus programas de desarrollo de pilotos.

“Ganó el F3 este año con un motor Mercedes, pero no es parte de nuestro programa de pilotos jóvenes”, dijo Wolff en la gala de la FIA en San Petersburgo.

“Ahora está en F2, pero estoy seguro de que tiene el potencial para convertirse en un piloto ganador de F1. Tal vez con nosotros, tal vez no”, agregó.

Wolff también habló sobre otros temas, incluida su visión alterada sobre el Halo. A principios de 2018, el austriaco dijo que le gustaría cortarlo de los autos con una motosierra.

“Me alegro de que nunca me dieron uno”, se rió.

“Todavía no me gusta como se ve, pero me alegra que Jean Todt insistiera. Realmente me gusta Charles (Leclerc) y no me habría perdonado a mí mismo si algo le hubiera pasado y nosotros habíamos votado en contra”, agregó Wolff. .

Wolff también admitió que Mercedes recientemente sufrió “un pequeño contratiempo” con el desarrollo de su motor 2019.

“Establecimos metas altas cuando escuchamos qué tan bien iba la competencia en el desarrollo del motor”, dijo.

“Logramos resultados muy buenos en el túnel de viento, pero el motor tuvo un pequeño contratiempo con el nuevo concepto. Pero confío en que nuestros muchachos alcanzarán los números que apuntaron”, agregó Wolff.

Después de que Lewis Hamilton se perdiera la conferencia de prensa de la gala de la FIA debido a una enfermedad, Wolff aclaró: “Creo que no vino porque está cansado de responder las mismas preguntas”.

De todas formas todos los aficionados al automovilismo de Fórmula Uno estarán pendientes por saber si Lewis Hamilton y Mick Schumacher corren en la misma escudería en el futuro.

todoformulauno.com / Noticia al Día