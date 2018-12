María Gracia: Una niña nacida en la precariedad y recordada por sus deseos de superación

diciembre 27, 2018 - 4:08 pm

El dolor sigue latente. La incertidumbre de saber porqué le mataron a su hija es la interrogante que mantiene en su mente como una deuda pendiente. Con una mirada perdida, triste, rememora los mejores momentos que María Gracia le regaló en vida; la señora Judith San Juan aún no asimila la muerte de su pequeña y, desde el primer momento en que entabló conversación con Noticia al Día, no sabía cómo comenzar la historia de quien ella misma describió como una hija buena y amorosa.

Desde el pequeño porche de su casa pintada de gris y ventanas blancas, en el barrio Estrella del Sur, municipio San Francisco, la madre comentó que María Gracia nació la mañana del 4 de mayo de 1999 en el Hospital Central de Maracaibo. María era la menor de los dos hijos que la señora Judith procreó en su segundo matrimonio. “El embarazo se desarrolló con normalidad, pero María fue una niña que no nació como sus demás hermanos. Ella no tuvo cuna, ni ropa para sacarla del hospital”, comentó la entristecida mujer, quien durante su primer matrimonio tuvo seis hijos.

María salió del centro hospitalario con un pañal desechable que las enfermeras de turno le regalaron a su madre, al igual que su primer alimento. “Nuestra condición era precaria. Nunca tuvimos para darle la comodidad que ella necesitaba, no como a sus primeros hermanos. María salió sin ropa del hospital”.

Durante su crecimiento María siempre se interesó por los estudios. “Cuando le explicaba a su hermano las tareas del colegio, se sentaba con nosotros a escuchar y aprender”, recordó la madre.

Sus primeros estudios los comenzó en el colegio El Portal de Belén, donde no pudo culminar su preescolar, debido a que la tragedia tocó a la puerta de esta familia: un incendio devoró la pequeña pieza donde vivían. “Tuvimos que mudarnos y cerca de donde alquilamos estaba el colegio 24 de julio, ahí estudió hasta 5to grado”, dijo Judith.

Al cabo de un tiempo la familia regresó al barrio Estrella de Sur, donde María culminó sus estudios de bachillerato en el Liceo Tovar. “Ella siempre fue excelente. Los profesores eran una maravilla con ella”, recordó mientras las lágrimas recorrían su rostro.

“María fue aplicada. Podía pasar horas en un trabajo, pero lo hacía”

Gracias a sus buenas calificaciones, María Gracia ingresó a la ilustre Universidad del Zulia (LUZ) por el Programa de Admisión por Mérito Académico (AMA). Sus gustos habían sido las artes plásticas y su sueño lo vio reflejado cuando la universidad le asigna la carrera en la Facultad de Artes. “Una vez me expresó que haría unos años de la carrera de arte para luego convalidar y estudiar Ingeniera Civil”.

Llena de emociones María comenzó sus estudios universitarios. “Los primeros meses llegaba a casa y me contaba emocionada todo lo que veía. Hombres y mujeres con cabellos de colores y parejas del mismo sexo. Yo siempre le aconsejaba y la orientaba. María era una niña que nunca salía de casa”, aseguró la señora Judith.

“El año pasado le escribió una carta al espíritu de la Navidad pidiéndole por toda la familia y que además le concediera un novio que estudiara lo mismo que ella”

La señora Judith ha conservado todos los cuadernos que su hija utilizó durante sus etapas de estudios; etapa que no concretó porque la muerte la atrapó. En una de esas cartas María plasmó lo que quería ser en un futuro. “Siempre se esmeró por hacer las cosas lo mejor posible. No era una niña problemática, al contrario, siempre fue de la casa”.

Dentro de sus memorias, su madre recordó que María Gracia fue bautizada por sus amigos como “María Sonrisa”. “El saludo de mi hija era eso, una sonrisa. Siempre fue sonriente y optimista. Desde que nació quiso ser diferente”.

La joven de 18 años se mantuvo bajo el cuidado de su madre, “lo hacía para evitar que algo malo le pasara. María era una niña que hablaba bajito, era tranquila y nunca se le veía en la calle”, comentó la señora Judith, quien en compañía de su prima y nieta, no podía evitar detener su relato por momentos y mirar al cielo pensativa, como queriendo expresarle miles de cosas a su hija.

Cuando el reloj marcaba todos los días las 5:00 de la mañana, María y su madre partían juntas en busca de la avenida para que la joven estudiante pudiera subir al primer bus que la dejara cerca de la universidad. “Yo siempre le decía que hablara con los profesores para que le permitieran llegar un poco más tarde, por aquí es muy solo y me daba miedo que algo malo nos pasara, pero ella me decía que los profesores no entendería, que esa era su hora de entrada y que ella llegaría”.

Ante la precariedad económica en la que creció la joven, tiempo antes de su repentina desaparición había decidido buscar un trabajo para ayudarse con sus pasajes y, además, poder aportar en su casa. “Ella quería independizarse, pero su padre no se lo permitía. Cuando María creció nunca quiso quedarse en casa, quería ser alguien grande”.

Un día antes de su secuestro, María había conversado con su madre y le contó que un profesor de la universidad le ofreció trabajo en el Centro de Artes Lía Bermúdez como guía para presentar las pinturas y artes del centro, pero otros destino le asechaba. “Los árabes ya le tenían el ojo puesto porque su padre tenía un puesto de jugo y agua en el centro, cuando salía de la universidad llegaba al puesto y la veían”, recordó la madre.

Los hombres hablaron con el padre de la joven y le comentaron que estaban buscando una muchacha para que cuidara a Hachen Saim Ballam, de 19 años, hijo de Metid Salim Yousra, de 50. “Ella pensaba que era un niño, pero cuando vio era ya un muchacho”.

El hermano de María había asistido al apartamento de los árabes junto a su esposa, pero fue rechazada por tener una hija. “Cuando mi hijo llega en la tarde le comentó a María y le dijo que fuera, que necesitaban a una muchacha soltera y sin hijos”.

Tras conocer al joven árabe, María comenzó una amistad con él. “El muchacho le dijo que en Venezuela solo tenía dos amigos y que con ella ahora serían tres y se intercambiaron los números de teléfonos”. Al llegar a casa, María le contó a su madre todo lo que había vivido y describió a los hombres como personas buenas. “Yo le decía que tuviera cuidado, si ese muchacho se enamoraba o se obsesionaba con ella podía hacerle algún daño, pero me decía que ni él ni su papá eran personas groseras”, comentó.

Según los recuerdos de la señora Judith, su hija había recibido una invitación de los árabes a conocer la nueva casa que habían comprado. “Ni a mi ni a ella nos pasó por la cabeza que ellos le harían eso”.

El jueves 1 de marzo del 2018 María salió de su casa a las 7 de la mañana con rumbo a la universidad, el día pasó y la joven nunca regresó a casa, ahí comenzó el calvario de la señora Judith y su familia. “Mejor se hubiera quedado aquí, no hubiera estudiado más”, dijo con la voz entrecortada.

Una desaparición terminada en muerte

Los “Árabes Macabros” secuestraron a la joven y la mantenían en cautiverio durante 26 días en una vivienda del barrio San Sebastián, parroquia Manuel Dagnino de Maracaibo. Los vecinos aseguraron que nunca vieron entrar ni salir a la joven. La casa que quedó marcada por la maldad en todo momento estuvo cerrada. María era sometida, violada y golpeada en una de las habitaciones.

Los días transcurrieron y los uniformados del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalitícas (Cicpc) activaron sus lupas investigativas y el 27 de marzo precisaron a los árabes, quienes se negaron a la voz de las autoridades y decidieron enfrentarse a disparos: el dúo de árabes resultó fulminado durante el enfrentamiento.

Posteriormente, los funcionarios comenzaron a cavar un hueco frente a la jardinera de la casa, donde presumían estaba el cuerpo de María. La excavación no llevaba un metro de profundidad cuando el hedor confirmaba lo que muchos se imaginaban: María Gracia fue asesinada, envuelta en sábanas y enterrada.

La muerte de la joven causó alarma en el barrio. Los vecinos indignados por el caso arremetieron contra la vivienda que estaba en condición de alquiler. Esta era la modalidad del árabe para no ser atrapado. Se movía de municipio en municipio captando jóvenes con quienes pretendía montar un prostíbulo. Fuentes ligadas al caso confirmaron que los criminales ya habían contactado a 100 jóvenes para que entraran en el mundo de la prostitución.

Luego de 9 meses de este dantesco crimen, las secuelas de su ausencia se mantienen en su hogar, donde su madre mantiene la esperanza de algún día volver a ver a su niña, una joven que solo tuvo el sueño de ser exitosa, de ser diferente. María Gracia Reyes se mantendrá viva entre aquellas cosas que su progenitora conserva con mucho amor: dibujos, fotografías y anécdotas que jamás se borrarán de su corazón. “Fue la mejor hija del mundo, aunque no tuvo tiempo de cumplir lo que deseaba, era una niña estupenda”, aseguró la señora Judith.

Ivanovy Bracho

Fotos: David Moreno

Noticia al Día