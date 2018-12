 Maduro: hay en marcha un plan desde la Casa Blanca

diciembre 9, 2018 - 4:50 pm

Luego de sufragar, este domingo, el presidente Nicolás Maduro informó que próximamente dará a conocer detalles de una conspiración que estaría fraguándose desde la Casa Blanca.

“Hoy está en marcha un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela”, adelantó el mandatario nacional desde la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro,donde ejerció su derecho al voto, al tiempo que indicó que maneja “detalles y datos” que confirman su aseveración.

“No sé si el The New York Times o Washington Post me van a tubear”, dijo.

“Esta Constitución la defenderemos de ustedes y la haremos triunfar otra vez”, señaló aludiendo al gobierno estadounidense.

Noticia al Día