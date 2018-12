Macaulay Culkin, ahora adulto, se queda de nuevo “Solo en casa”

diciembre 20, 2018 - 3:53 pm

Han pasado casi treinta años desde que el (no tan) pobre Kevin McCallister se quedara solo en casa por Navidad por culpa de un despiste de su familia. Ese sueño-pesadilla infantil de todo chiquillo, con intrépidas aventuras y un par de torpes ladrones incluidos, se materializaba en la cinta de 1990 Solo en casa y en su posterior secuela Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, de 1992. La cinta, protagonizada por un jovencísimo Macaulay Culkin, se convirtió en una de las películas claves de los años noventa, casi de culto para los hoy millennials.

Ese personaje que le reportó fama, fortuna y no pocas posteriores desgracias a Culkin ha vuelto a cobrar vida en estas Navidades. Lo ha hecho a la manera del siglo XXI: en la pequeña pantalla y esponsorizado por una firma de tecnología. Google es quien está detrás de este miniremake de la cinta de Chris Colombus. En este caso, para sus aventuras domésticas Culkin cuenta con la ayuda de Google Home Mini y Google Home Hub, dos asistentes tecnológicos de la empresa de Internet.

En esta versión de 2018, Kevin ya es mayor pero sigue encontrándose solo en su hogar en el día de Navidad. En vez de entrar en pánico, le pregunta a su asistente de voz qué tiene en el calendario hoy. “Tienes un evento llamado ‘La casa para ti”, responde el asistente.

Entonces, mientras suena el clásico White Christmas de The Drifters, Culkin recrea algunas de las escenas míticas de la cinta: cuando se afeita (recordándole a su asistente que no olvide comprar crema de afeitado la próxima vez), saltan do la cama (pidiéndole que apunte la tarea de cambiar las sábanas), viendo una película mientras el pizzero toca al timbre (aunque puede ver quién es a través de una tableta), ajustando la temperatura, cenando en casa solo y activando lo que él llama Operación Kevin, con la que desanima a los ladrones a entrar en su casa encendiendo las luces o la chimenea.

Además de animarse a protagonizar una nueva versión de la película que le lanzó al estrellato, Culkin también ha lanzado un tuit para promocionarlo. “¿Te has preguntado alguna vez cómo sería Kevin McCallister de mayor? Pues yo tampoco. Pero en caso de que tengas curiosidad, deberías ver este anuncio sí o sí”. En poco más de 12 horas ha logrado cerca de 140.000 retuits y más de 330.000 Me gusta.

Desde que protagonizó varios éxitos infantiles y se convirtió en toda una estrella con apenas 10 años, llegando a ser incluso el niño mejor pagado de Hollywood, la vida de Culkin se complicó, convirtiéndose en un juguete roto de la industria. Desde muy joven coqueteó con las drogas y hasta fue culpable de posesión, se casó y se divorció en apenas dos años y su salud se resintió. Lleva años anunciando y dando pábulo a posibles resurrecciones, pero esta parece ser uno de sus retornos definitivos, aunque sin soltar aquel papel infantil que le lanzó al estrellato.

El País