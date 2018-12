Lo que usted puede hacer si WhatsApp se cae durante la noche

diciembre 30, 2018 - 5:44 pm

En años anteriores WhatsApp ha presentado una serie de caídas minutos antes de año nuevo. La razón de su caída es porque los servidores de la aplicación no pudieron soportar la cantidad de chats que las personas abren para dar el feliz año a sus seres queridos.

WhatsApp por su parte está trabajando en esto. No obstante, esto podría repetirse en este 31 de diciembre. Pero para que este fallo no te cause histerias hay muchas alternativas, así que no te preocupes por esto.

Facebook Messenger: Si se llega a caer Whatsapp pero aún sigues pegado a tu teléfono móvil, ten calma aún puedes usar facebook messenger y allí puedes felicitar a quien desees. Es una muy buena opción ya que ofrece la posibilidad de mensajería instantánea.

Telegram: Esta aplicación no es de las más usadas, pero puede ser una alternativa.

Duo: Otra de las que puedes usar es Google Duo viene instalada en todos los dispositivos de Android; no solo podrás conversar con cualquier persona que cuenta con tu mail a través de un chat, sino hacerles videollamadas.

Skype: Esta alternativa a WhatsApp para felicitar el Año Nuevo es idéntica a Google Duo. Podrás realizar una videollamada a quien desees para felicitarle el año.

