¿Lo ahorro en petro o compro comida?

diciembre 7, 2018 - 4:39 pm

El equipo de Noticia al Día dio un recorrido por las diferentes entidades bancarias, con el fin de averiguar que piensan los pensionados de que se les pague la última pensión del año en la moneda “popular” llamada petro.

Lila Urdaneta expresó: “No tengo información sobre la moneda, eso no me convence. Dudo que eso alcance”. Mientras hacían cola en plena luz del sol para intentar cobrar, debido a que ya llevan varios días yendo al lugar por su dinero.

Usuarios aseguraron que cómo van ahorrar en petro, si no les alcanza para comer menos para guardar. No tienen el conocimiento pleno sobre esto, no todos están familiarizados con la nuevas tecnología.

Otros comentaron que les parece una buena idea siempre y cuando tengan beneficios de eso, porque así no se lo gastan todo. Tienen esperanza que el poco dinero que les de el Gobierno alcance para terminar de comprar algunos ingredientes para la comida navideña.

Magali Gutiérrez, apostada en la acera de uno de los bancos, declaró: “Pienso que nos puede traer beneficios, pero primero debo llevar la comida a casa, sino me muero de hambre”.

Por su parte, Antonio González, expresó: “Si sirve para comprar en cualquier tienda y la inflación no se lo come, lo ahorro. El pago anterior de aguinaldos no me duro ni tres días”.

Asimismo, los adultos mayores exigen sus pagos en bolívares soberanos porque necesitan solventar las necesidades que hay en sus hogares, y aceptaran lo que regale el presidente Nicolas Maduro.

Juan Diego González/Pasante

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día