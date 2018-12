Lider y Coach presentaran su primera conferencia sobre Liderazgo y Finanzas en Maracaibo

diciembre 4, 2018 - 5:01 pm

Finanzas y el Liderazgo acudió a Noticia al Día para invitarnos por primera vez a la conferencia “Liderazgo y Finanzas, los mejores aliados de un empresario exitoso” el próximo 13 de diciembre desde las 6:00 de la tarde en el Hotel Intercontinental de Maracaibo.

Donde el Asesor financiero más exitoso del mercado, Alejandro Quiñones nos ofrecerá en su conferencia El Lado Positivo del Dinero, ya que el conferencista es corredor inmobiliario de Venezuela y Realtor para el Estado de la Florida junto a The Learning Annex, empresa de capitación americana, que ha tenido la oportunidad de desarrollar habilidades financieras bajo la tutoría de Robert Kiyosaki, Donald Trump y otros empresarios de éxito en los Estados Unidos.

También es Coach Profesional con certificación Acreditada y especialización en Coaching Neurolingüística bajo la licencia del IAC (International Association of Coaching), avalado por la International Coaching and Mentoring Federation ICMF Y The International School for Coaching and Human Development. Diploma acreditado por la Universidad de Carabobo-Vicerrectorado Académico CMPC – Coach Miembro Profesional certificado por la comunidad Latinoamericana de Coaching – CLC.

El Coach de Liderazgo Abraham Figuera tiene estudios en informática y teología, sin embargo, es conferencista en todo el territorio nacional y en países como México y Perú. Es certificado como entrenador de Lideres por EQUIP/InJoy, autor de libro Vive tu Liderazgo presentado en el año 2012. Igualmente es Coach y Mentor de líderes en ámbitos empresariales, sociales y eclesiales.

También forma parte del equipo de entrenadores del Dr. Johh Maxwell para América Latina, miembro del equipo coordinador de Global Leadership Submit de Willow Creek (USA).

Por otro lado, la conferencia está bajo la producción @gridelinversiones y @zonaveintidos. Las entradas están a la venta en @mdtiket/www.mdtiket.com

Daniela Romero/Pasante

Noticia al Día