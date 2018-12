Leonardo Buniak: “Ya hay que quitarle tres ceros a la moneda”

diciembre 11, 2018 - 9:41 pm

El economista Leonardo Buniak aseguró este martes en el año 2019 Venezuela entrará en un “colapso macroeconómico” por lo que dijo que esto significa una “contracción en un nivel muy importante”.

Asimismo expresó que “ya hay que quitarle tres ceros más a la moneda, de inmediato, yo creo que tenemos el límite de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, en la calle en la primera parte del año 2019”.

Buniak continuó avisando lo que será el próximo año en el país, pues afirma que “cada 10-15 días podemos ver que los precios se están multiplicando (…) Eso apunta que en el año 2019 la inflación podría situarse entre 1.000 millones por ciento y 6.000 millones por ciento”.

“Estamos hablando de un pernicioso proceso de inflación que tenemos en Venezuela. La realidad es que Venezuela entró en un circulo vicioso como cuando el precio se muerde la cola”, dijo en el programa con Con todo y Penzini.

De igual forma declaró que cuando Nicolás Maduro “reconoce que estaban emitiendo dinero inorgánico yo me alegré, yo no lo podía creer, y esto junto a varios factores no han llevado a donde estamos, pero después el anuncia la emisión el bono de reconversión monetaria 600 BsS (…) Algo contradictorio”.

Por otra parte habló sobre la producción petrolera, pues insistió que Venezuela de continuar los declives de producción “podría convertirse en un importador neto o dejar de ser exportador neto de petróleo”.

Por último dijo que las sanciones impuestas por la comunidad internacional “están funcionando al impactar la capacidad de Venezuela de producir ventas”.

Noticiero Digital