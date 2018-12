Las lecciones que dejó el 9D al Gobierno y la oposición, según LVL

diciembre 11, 2018 - 2:09 pm

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, estima que “nadie” ganó en las elecciones de concejales ocurridas el pasado domingo, explicando que el resultado era el esperado y que “no hay sorpresas”.

“La gente no vota, no es un evento llamativo y tampoco hay confianza”, aseveró, explicando que la abstención no es un “símbolo del triunfo opositor. “Creo que es un evento donde nadie gana”, afirmó en una entrevista exclusiva con Sumarium.

Cree que el mensaje es que los venezolanos han “perdido el interés en los eventos políticos electorales”, lo que también es un mensaje para la oposición ya que muestra que “no hay alternativas”.

“La abstención no fue convertida en una protesta”, detalló, “la pregunta que queda en el aire es ¿ahora qué?”.

“No estoy seguro que abandonar todos tus espacios sea una buena idea (…) entiendo que es una estrategia”, señaló, “cuando celebras que un opositor está perdiendo los espacios, no estás entendiendo nada”.

“Decir no puedes votar, no puedes negociar, no puedes sentarte en la mesa… ¿entonces que puedo tener? No hay un plan o una oferta posterior y eso ha hecho que la oposición sea más débil y tenga menos espacios (…) no hacer nada te aleja de las posibilidades de articulación y construcción de liderazgos”, dijo.

Por su parte, el Gobierno “está surfeando su crisis (…) se ha quedado encerrado en su posición ilegítima” ante lo que espera que la oposición “entienda que tiene que reconstruir un liderazgo que haga soñar a la gente, tienes que hacer que la gente entienda que si se puede, se articule alrededor de un liderazgo y actúe”.

Sumarium