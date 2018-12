La respuesta de Valentina Quintero a la comunidad de pemones Canaima

diciembre 12, 2018 - 4:23 pm

La periodista Valentina Quintero no tardó en reaccionar ante el comunicado emitido por el Consejo General de Caciques del pueblo pemón de Canaima.

“Si he sido declarada persona no grata por una minoría del pueblo pemón, que es la que está trabajando la minería, pues así será. Si no puedo visitar Canaima por un tiempo, así será, pero no puedo quedar callada, porque tengo una responsabilidad y la asumo con las consecuencias que tenga”, expresó la comunicadora en una entrevista ofrecida a Vivo Play.

Quintero aseguró que esta decisión fue tomada por una minoría que trabaja la minería de manera ilegal en ese territorio.