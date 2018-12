Película de BTS fue cancelada en Rusia por esta terrible razón

diciembre 27, 2018 - 3:03 pm

‘Love Yourself in Seoul’ la película de BTS ya no se proyectara una ciudad de Rusia ya que grupo de conservadores islámicos la consideran “homosexual”

El ARMY hizo campaña en redes sociales para que Love Yourself in Seoul, la película de BTS del tour de la boy band fuera proyectada. Al final, más de 800 fans lograron que Cinema Hall de Makhakala la presentara y comenzó la venta de boletos el pasado 20 de diciembre.

Ante esto un grupo de conservadores islámicos se enteró de este estreno y llenó las redes sociales de Daguestán con amenazas, pues no correspondía con las enseñanzas islámicas.

Makhachkala es la capital de la República de Daguestán, Rusia, o sea es capital de la mayor parte de la república musulmana.

Hubo llamadas para interrumpir el evento y amenazas contra quienes asistirían al cine. Varios conservadores aseguraron que Love Yourself in Seoul es “una película sobre siete homosexuales coreanos”, otros pedían “Rechazar con urgencia el libertinaje”, entre otros mensajes de este tipo logrando así que al final la proyección se cancelara.

El Cinema Hall canceló la transmisión que se llevaría a cabo el 26 de enero. Medios locales pidieron la confirmación de la proyección, pero respondieron “Ya no”. Una de las fans comentó que no sabe si se le devolverá el dinero.

El sitio web en donde podían ser adquiridas las entradas para ‘Love Yourself in Seoul’ en los distintos cines de Makhachkala sigue ofreciendo la película de BTS a la audiencia pero, al dar click en el enlace, éste aparece inactivo.

Esta noticia ha entristecido a todos los fans que lograron conseguir que la película fuese proyectada en su región y al ARMY en general, quienes encuentran terrible esta situación. Lo más lamentable es que estas acusaciones de supuesta homosexualidad carecen de fundamento, pues ninguno de los integrantes de BTS se ha identificado abiertamente como miembros de la comunidad LGBTI.

La película ‘Love Yourself in Seoul’, llegará a los cines de 20 ciudades en todo el mundo el próximo mes, y habrá las opciones de formatos 2D y ScreenX, así que los ARMY deberán de estar muy atentos a los anuncios de sus cines, pues en cualquier momento se puede informar sobre la preventa de boletos.

