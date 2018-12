La NASCAR estadounidense celebra 71 años de historia

diciembre 14, 2018 - 6:30 am

La NASCAR hace referencia a las siglas en inglés de National Association for Stock Car Auto Racing (“Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie”) y, actualmente, representa la categoría automovilística más comercial de Estados Unidos y la competición de stock cars(“automóviles de fábrica”) más importante del mundo. Es miembro del Automobile Competition Committee for the United States. Es considerada la segunda categoría más importante del mundo por detrás únicamente de la Fórmula 1.

Una reunión que ocurrió un día como hoy hace 71 años, sentó las bases para lo que hoy conocemos como la NASCAR.

Varias marcas de carros corren en la NASCAR

Los dirigentes de la organización actual volverán a reunirse en Daytona Beach hoy para celebrar el 71 aniversario de aquella reunión del 14 de diciembre de 1947, la primera de una serie que dio paso a la National Association of Stock Car Auto Racing, NASCAR.

La celebración tendrá lugar una vez más en el Streamline Hotel, el edificio de estilo Art Deco, que en aquella época recién había abierto sus puertas y ahora ha sido totalmente renovado, manteniendo siempre la importancia histórica de su arquitectura y por supuesto, como el lugar del nacimiento de la NASCAR.

Las marcas que en la actualidad compiten son: Ford con el Ford Fusion en la Copa NASCAR, y con el Ford Mustang en la Xfinity Series; Chevroletcon el Chevrolet SS y en la Copa Sprint y en la Nationwide Series con el Chevrolet Camaro; Toyota con el Toyota Camry en ambas . Cabe destacar que Pontiac y Dodge también solían participar en la competición, sin embargo, éstas abandonaron tras registrar resultados poco favorecedores.

La particularidad de estas competiciones se basa, principalmente, en que se suelen correr en circuitos ovales y son siempre automóviles de serie, es decir, automóviles cuyo diseño básico es el de un automóvil salido de fábrica. Actualmente, los automóviles son fabricados por especialistas basándose en los perfiles y especificaciones detallados por NASCAR y los motores están provistos por Toyota, Ford y Chevrolet asegurando un nivel de competición parejo para todos los participantes.

