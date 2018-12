La Chinita en Café Imperial: Más de 90 años en el mercado nacional e internacional

diciembre 7, 2018 - 4:54 pm

Café Imperial celebra un año exitoso en la producción venezolana. La empresa con historia dorada, recibió en sus instalaciones la visita de la Patrona de los zulianos, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, como un regalo para sus trabajadores quienes acompañados de sus familiares dieron gracias a Dios.

Asimismo, disfrutaron de una merecida celebración donde disfrutaron de obsequios y reconocimientos por la labor, para garantizar que más tazas de café lleguen a los zulianos.

José Alberto Romero Viloria, presidente de Café Imperial se mostró satisfecho por la producción generada este año ya que ha sido de consolidación, sacrificios y de reinventarse para garantizar la viabilidad de que la taza de café llegue a todos los venezolanos.

En este sentido, El presidente de la empresa concedió para Noticia al Día y otros medios de comunicación una entrevista para hablarnos de la trayectoria del café para llegar a las mesas. “Desde hace 92 años Café Imperial ha tenido que cambiar, adecuándose a la realidad económica del país. El sector de alimento es muy sensible, yo diría que por la influencia de muchos grupos que no son directamente vinculados a nuestras operaciones pero que han distorsionado el sistema económico venezolano a través de fijaciones de precios en tazas de moneda que no circulan debidamente”.

También, aseveró que la hiperinflación ha encarecido la calidad de vida de los venezolanos, que les ha costado significativamente procurar los insumos que son necesarios. En este caso el café viene siendo uno de ellos, aunque no es un rubro alimenticio propiamente en términos nutricionales, termina siendo un hostigador de la vida de cada una de las personas que no pueden iniciar su día sin tomarse una taza de café.

En este sentido, dio a conocer que se han visto obligados a ir llevando presentaciones que anteriormente no manejaban, como empaques de 50 gramos para poder hacerlo más accesible y así manejar un poco más las finanzas de cada una de las amas de casa.

Explicó que la actualización de precios va ligada al costo de la materia prima del campo. “Hemos hecho adecuaciones de precios semanales, cuando nosotros tradicionalmente nos ajustábamos al precio del café, más allá de un mes, para poder garantizar el precio en el anaquel y que fuera consistente para nuestros clientes.

“Es muy simple, pero cuando lo empiezas a evaluar en la práctica, te vas a dar cuenta que un cliente no termina de comprar y ajustar el inventario en la negociación anterior ya no me puede volver a comprar con el mismo código de barra. Por consiguiente la adecuación nos obliga prácticamente a reducir los planos de financiamiento. Los que hace más trabajoso y más recurrente la necesidad de tener inventario en cada uno de los depósitos y es lo que nos hace estar despachándolos cada diez días”, expresó José Alberto Romero Viloria.

“Pueden estar seguros que café imperial llegará a los 200 años”

En Café Imperial básicamente se estudia para ser posible que las personas puedan tomar una taza de café, aun cuando es uno de los tres productos de consumo masivo mas costosos, termina siendo nuestra forma de amar e innovador, de manera que las personas puedan comprar todavía la papeleta de café.

“Tenemos programas de cooperación con el gobierno de un kilo de café puede venderse con una décima del valor actual. En el mercado lo empaquetamos con otro tipo de envoltorio para poder hacer más seguimiento de ese producto para que no vaya a academias de mafias y comercialización de productos”, dijo el empresario.

En el mismo orden de ideas, reveló que muy pronto vuelven los diseños de latas los cuales enmarcan los inicios del delicioso café en las tazas de los abuelos. También va ligado a un programa de una línea de colección de latas de las que Café Imperial distribuía en su debido momento.

El criollo café ha llegado a la Plaza Rojo de Moscú, demostrando ser un producto que era líder en el mercado en los comisariatos de PDVSA en los años 70 y 80 y que pretende volver a retomar esos espacios. “Somos líder de mercado del Zulia con más del 60% de participación del mercado”, expreso, José.

Finalmente, dijo que van a seguir estando en Venezuela porque la empresa está comprometida con el éxito. “Soy un emprendedor que piensa que debe estar condenado a tener éxito, porque me rodeo del mejor talento venezolano. Lo que tenemos es que poner un granito de arena y tratar de llevar la barca a la misma orilla para que todos estemos en este país compartiendo. En esta época navideña debemos sacarnos algo que no nos sobre, sino que salga de nuestro bolsillo y se lo demos a un venezolano que esté muy necesitado”.

Johsue Morales

Fotografías: Mysol Fuentes

Noticia al Día