Kiara Pineda representará a Venezuela en el Miss Teen Internacional 2018

diciembre 18, 2018

Kiara Pineda Loconte, de 16 años de edad, representará a Venezuela en el Miss Teen Internacional 2018, que se realizará este 19 de diciembre en Nueva Delhi, India.

“Estoy viviendo una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, la cultura de este país es increíble, los templos son verdaderas obras de arte, he aprendido mucho pero sobre todo de su cultura, el poder compartir durante el concurso me está dejando grandes enseñanzas, estoy muy feliz porque además de ser Venezuela también he crecido culturalmente”, afirmó Pineda Loconte.

La venezolana, que llegó a India el 10 de diciembre, continuó su preparación después de su participación en el Miss Teen Venezuela junto al equipo de la Organización Súper Models Venezuela y Prince & Princess Venezuela.

Los preparadores hicieron énfasis en los valores, la cultura general, el entrenamiento físico, expresión corporal, oratoria, pasarela, estilismo, maquillaje. Además, recibió un ajuar en el que colaboraron Alejandro Fajardo, Argenis Sánchez, Daniel Fabregas, Trajes de Baño Curvas, Tiendas Sindirella, Sherri Hill, entre otros.

“Entre las actividades de la ganadora del Miss Teen Internacional destacan la promoción de la educación, el cuidado al medio ambiente, la caridad, pero sobre todo brindar amor, alegría y esperanzas a los más necesitados. Estoy trabajando para ser esa embajadora de formación, amor propio, seguridad en sí mismo, que tantos necesitamos las personas para seguir y alcanzar las metas, porque sé que hay muchas necesidades en el mundo, pero solo sí creemos en nosotros, tenemos seguridad y confianza podemos salir adelante, no hay imposibles”, detalló la Miss Teen venezolana.

