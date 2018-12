Juan Pablo García: “No hay forma” que haya una salida negociada

diciembre 3, 2018 - 10:04 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Vente Venezuela, Juan Pablo García, descartó una salida negociada o a través de un diálogo con el Gobierno, a la crítica situación que atraviesa el país.

En un contacto telefónico, García destacó que el país sigue atravesando por una situación “muy grave” y recordó que hubo cuatro “intentos de diálogo” que fueron un “fracaso”.

“Hemos sido muy claros, en un país donde se han robado 400 mil millones de dólares, donde nos asesinaron a 200 ciudadanos por protestar, donde asesinaron a Óscar Pérez y Fernando Alban como lo hicieron, donde no hay medicina y alimentos, donde se nos mueren niños y adultos por desnutrición, donde no hay seguridad, donde la economía está totalmente por el suelo ¿Cómo creen los venezolanos que esto puede salir por una salida negociada o dialogando? Es imposible, no hay forma“, aseveró.

“Tenemos que entender que Venezuela se ha convertido en la guarida de unos delincuentes”, aseveró.

“Aquí la salida es con la fuerza ciudadana, internacional y nuestra institución, el TSJ legítimo, la AN y seguir articulando las conversaciones con la FANB”, agregó.

A juicio del integrante de la fracción 16 de Julio, los venezolanos “no quieren nada de diálogo”.

Por otro lado, expresó que espera que este martes se conforme y juramente la Comisión Especial de la AN para investigar el caso del extesorero nacional y presidente de Globovisión, Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, respectivamente.

“Este es uno de los casos más horrendos de corrupción”, manifestó al tiempo que señaló que los bienes confiscados deberán ser recuperados cuando no esté en el poder “la dictadura”.

