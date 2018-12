Juan Guaidó: La AN no ha autorizado “misiones militares extranjeras”

diciembre 11, 2018 - 3:18 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, rechazó este martes la incursión de aeronaves militares rusas dentro de territorio venezolano. “Desde la AN no hemos autorizado el empleo de misiones militares extranjeras en el país como lo reza el artículo 187 de nuestra Carta Magna numeral 11”, dijo.

Indicó que “el régimen se llena la boca al decir que diferentes países de la región se entrometen en los asuntos del país cuando emiten sus opiniones o los sancionan por corruptos, pero la verdad es que hoy nuestra soberanía está totalmente socavada por la intromisión de grupos extranjeros, grupos paramilitares del ELN, los cubanos que han penetrado nuestras fuerzas armadas y ahora los rusos realizan maniobras militares en nuestro país”.

“Vemos con preocupación que grupos extranjeros, aliados del régimen, últimamente han realizado diferentes maniobras militares dentro de la región, específicamente dentro de nuestro país, lo cual podría crear conflictos con países vecinos. No podemos permitir que las mafias extranjeras y guerrillas armadas sigan empoderandose y penetrando nuestras fronteras, esto podría crear conflictos dentro de la región totalmente innecesarios que sólo profundizarían la crisis que hoy vivimos”, aseveró.

Destacó que en Venezuela “no queremos conflictos, lo que necesitamos es un cambio de gobierno urgente y la apertura del canal humanitario que nos permita recibir la ayuda de países vecinos y así poder hacerle frente a la crisis”.

Sumariúm