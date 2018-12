Jose Contreras: “La originalidad del genero es lo que vale”

diciembre 6, 2018 - 9:39 am

Jose Jesus Contreras de 38 años de edad, decide lanzarse al mundo de la música. La salsa es su genero preferido y dice que ” lo lleva en la sangre”.Desde los 7 años empezó a tomar lecciones de canto y de instrumentos.

” Mi tema se llama ‘Mi niña’, está inspirado en el nacimiento de mi hija Maria Contreras, lloré cuando la escucho por primera vez” expresó el cantante.

Sus inicios fueron en a agrupaciones, pero decidió ser solista. Todos sus hermanos son músicos y tomo la decisión de ser cantante, al parecer es una herencia de familia.

Se califica como “original”, y su grandes ídolos cantantes y con los que se ha identificado son Gilberto Santa Rosa y Oscar de Leon. “Es grato escuchar las nuevas canciones que tienen ese toque salsero, e implementar nuevos estilos”, comentó Jose.

Ivon Nava, su mamá, era cantante y de ahí proviene la mayor parte de su formación. ” Me incline por la salsa, y cantar para otros géneros nunca se me ha hecho difícil” apuntó él músico. ” Las fusiones con cantantes de reggueton me parece muy bien, pero pienso que la originalidad es algo que se debe mantener” finalizó Jose.

Noticia al Día