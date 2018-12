José “Cafecito” Martínez: “En la liga venezolana si no eres productivo, no sobresales”

diciembre 6, 2018 - 7:45 pm

El grandeliga venezolano José “Cafecito” Martínez, quien forma parte de los Tiburones de La Guaira y pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis en la Gran Carpa, dijo este jueves que ser productivo es una de las claves para resaltar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Vine a Venezuela a seguir aprendiendo. Este pitcheo es distinto al de Grandes Ligas. Asimismo, vine a aprender de los entrenadores. En esta liga venezolana si no eres productivo, no sobresales, y estoy trabajando para eso. Si te llevas esta idea para Estados Unidos, vas a marcar bastante la diferencia”, puntualizó Martínez.

“Cafecito” indicó lo que para él fue la clave de haber tenido una gran temporada en las Grandes Ligas. “Escuchar bastante y poner en práctica todos los consejos que me dan fue la clave. Así como tener una ética de trabajo y mantener la humildad. El béisbol es lo suficiente difícil para uno ponerlo más duro”, expresó.

La continuidad de Martínez con los Cardenales de San Luis se puso en duda a partir de la reciente llegada del primera base Paul Goldschmidt a la organización, proveniente de los Cascabeles de Arizona. Respecto a ese tema, comentó: “La clave es siempre mantener una buena actitud, juegue o no juegue. Para lo que sea que me necesite el equipo ahí voy a estar, con ganas de trabajar. Anticipándome a muchas cosas, estoy aquí (en Venezuela) trabajando y tratando de siempre ser el mismo. Ya me sentaré con el manager y directivos del equipo para discutir el futuro”

De igual forma, Martínez aseveró que en el equipo de Tiburones de La Guaira todos tienen la misma jerarquía. “Aquí nos ayudamos todos, nadie es mejor que nadie. Un equipo lo llenan todos, y nos tratamos todo por igual. Es bueno invertir los consejos que uno recibe en personas que también lo necesitan”, manifestó tajante.

Refiriéndose a las fanaticadas de ambos países, agregó: “La gente en Estados Unidos, al igual que en Venezuela apoya mucho al béisbol. Siempre quieren que des el todo por el todo”.

José “Cafecito” Martínez tuvo una buena temporada regular 2018 de las Grandes Ligas, al anotarse .305 de promedio al bate con 17 cuadrangulares y 83 remolcadas.

Aarón Velazco

Noticia al Día