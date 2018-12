Josbet Guzmán realza la belleza de la mujer a través de la micropigmentación de cejas, labios y ojos

diciembre 21, 2018 - 7:17 pm

Desde hace año y medio Josbet Guzmán emprendió con su negocio “Alby Guzmán, miradas que cautivan”, donde a través del arte de la micropigmentación de cejas, busca siempre realzar lo que ella misma describió como la belleza de todas las mujeres.

Entre risas y jocosidad Guzmán compartió con Noticia al Día que la idea de surgir en el arte de la estética nació por la necesidad de mantener bellas a todas las damas. “Nunca había incursionado en el área de la estética, pero me di cuenta que es lo que me gusta hacer. A lo largo de mi vida siempre me ha encantado al maquillaje y belleza”, expresó.

Su formación comenzó junto a la PhiAcademy, “es la mejor y más prestigiosa academia de micropigmentación a nivel mundial. Alcancé dos títulos que me avalan como artista a nivel mundial con Phibrows y Phicontour”, expresó.

Guzmán es especialista en la técnica de microblading y sombreado, además de la micropigmentación de labios y delineado de ojos. “Durante el día atiendo aproximadamente a dos o tres clientes, la sesión puede durar hasta tres horas por persona”, dijo.

Para esta joven emprendedora su negocio ha significado crecimiento e independencia “quiero mostrarle a la mujer una mejor perspectiva de la belleza personal”, afirmó.

Guzmán invitó a todas las personas a seguirla a través de las redes sociales como @albyguzman_phibrows.

Noticia al Día