Invelecar: tabla de precios acordados con esta inflación es una cosa sin sentido

diciembre 4, 2018 - 11:27 am

Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Invelecar, afirmó que el sector que dirige nunca fue consultado por el Gobierno nacional para la aplicación de la nueva tabla de precios acordados y lo consideró una “cosa sin sentido”.

“No solo que no hubo consulta; una tabla de precios acordados con una inflación como la que presenta Venezuela es simplemente una utopía, una cosa sin sentido”, advirtió Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne.

Explicó que no se puede imponer unos costo cuando la inflación en el país ha alcanzado el 1.000% y no se va a producir a perdida. Asimismo denunció que el sector ganadero no cuenta con los equipos y herramientas necesarias para cumplir con las cinco cadenas: producción, transporte, beneficio de animales, despostar y vender.

Globovisión