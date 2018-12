Hoy se conocerá el ganador del Balón de Oro

diciembre 3, 2018 - 12:58 pm

Este lunes se conocerá el ganador del trofeo Balón de Oro de la revista France Football, que se encarga de premiar al “Mejor Jugador del Año”. Luka Modric es el gran favorito luego de ganar las preseas más importantes de este año.

Modric quedó segundo en el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Croacia, pero recibió el trofeo al mejor jugador del campeonato, igualmente, la UEFA lo premió como el más destacado del año y la FIFA le entregó el ‘The Best’.

France Football ya comenzó a revelar por sus redes la nómina oficial de 30 jugadores hasta llegar al primer puesto. Los primeros en nombrarse fueron Isco Alarcón, Hugo Lloris y Diego Godín.

Three players are ranked in 25th position for the Ballon d’Or 2018:

🇧🇷 @Alissonbecker

🇭🇷 @MarioMandzukic9

🇸🇮 Jan Oblak

The final ranking

3 de diciembre de 2018