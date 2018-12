Nacieron el día de Santa Lucía

diciembre 13, 2018 - 5:00 am

La cantante estadounidense Taylor Swift cumple hoy 26 añitos.

Taylor nació el 13 de diciembre de 1989 en Pennsylvania, Estados Unidos.

Su carrera musical la comenzói a los cinco años de edad en concursos de karaoke.

A los 14 años Swift firmó con la compañía discográfica independiente Big Machine Records y se convirtió en la compositora más joven contratada por Sony/ATV Music publishing house. En 2006, lanzó su álbum debut homónimo Taylor Swift, el cual la estableció como una estrella en la música country. «Our Song», su tercer sencillo, la convirtió en la persona más joven en escribir temas sin ayuda de nadie e interpretar una canción número uno en la lista de Hot Country Songs. Swift recibió una nominación a «mejor artista nuevo» en los Premios Grammy de 2008.

Swift lanzó su segundo álbum, Fearless, en 2008. El álbum se hizo exitoso por los sencillos «Love Story» y «You Belong With Me». Fearless fue el álbum más vendido del año 2009 en Estados Unidos. El álbum ganó cuatro Premios Grammy. Swift se convirtió además en la cantante más joven en ser ganadora del Grammy al «álbum del año». Fearless recibió asimismo los aplausos del año en los American Music Awards, los Academy of Country Music Awards y los Country Music Association Awards, lo cuál lo convirtió en el álbum más premiado en la historia de la música country.3 En el año 2010, Swift lanzó su tercer álbum, Speak Now, que vendió un millón de copias en su primera semana en Estados Unidos, después emprendió su gira Speak Now World Tour, que incluyó muchas fechas y a la cuál asistieron más de 1.6 millones de seguidores. Los primeros sencillos, Mine y Back To December tuvieron una gran acogida en las listas musicales, mientras que el tercer sencillo del álbum, «Mean», ganó dos Grammys.

En el año 2012, Swift lanzó su cuarto álbum, Red, el cual vendió 1,2 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos. El primer sencillo, «We Are Never Ever Getting Back Together», se convirtió en la primera canción de Swift que llegó a la posición número uno en la lista Billboard Hot 100, mientras que el tercer sencillo, «I Knew You Were Trouble», cosechó un éxito aun mayor internacionalmente.

Su quinto álbum, 1989, mucho más centrado al pop que los anteriores, fue lanzado en octubre de 2014 y vendió más copias en su primera semana que cualquier otro álbum publicado en los últimos doce años, con 1 280 000, esto convirtió a Swift en la primera y única artista en tener tres álbumes con ventas superiores al millón de copias en una semana. El primer sencillo, «Shake It Off», debutó en la posición número uno en el Billboard Hot 100 y se mantuvo cuatro semanas en la cima, hasta que su segundo sencillo «Blank Space» alcanzó el número uno, superando a su sencillo anterior, con esto Swift marcó historia, convirtiéndose en la primera mujer en los 56 años del Billboard Hot 100 en destronar a su propia canción y sustituirse a si misma en el primer lugar. El tercer sencillo del disco, Style recibió gran aclamación de la crítica y entró al top 10 de varios listas. En tanto, el cuarto sencillo, Bad Blood, ostenta el record del video más visto en un día de toda la historia de YouTube, con más de 20 millones, además de ser posiblemente el cuarto sencillo de Swift en llegar al número #1 de Billboard Hot 100 debido a sus increíbles ventas digitales. 5 . Esto convierte a 1989 en el disco más exitoso de la carrera de Taylor Swift, con ventas próximas a los 9 000 000 millones y todos sus sencillos en el Top 10.

Swift es conocida por escribir canciones narrativas acerca de sus experiencias personales. Como compositora, ha sido honorada por la asociación Nashville Songwriters Association y Songwriters Hall of Fame. Otros logros de Swift incluyen siete Premios Grammy, doce Billboard Music Awards, quince American Music Awards, once Country Music Association Awards, seis Academy of Country Music Awards y trece BMI Awards. Hasta la fecha, ha vendido más de 30 millones de álbumes y 80 millones de descargas de canciones en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas.

Además de su carrera musical, Swift apareció como actriz invitada en un episodio de la serie de televisión CSI: Crime Scene Investigation (2009), actuó en la película de comedia Valentine’s Day (2010), en la película animada The Lorax (2012) en la cuál proporcionó su voz al personaje de Audrey y tuvo un papel secundario en la película The Giver (2014). Como filántropa, Swift apoya la educación artística, la alfabetización de los niños, los fondos de ayuda ante desastres naturales, los derechos LGBT e instituciones de beneficencia para niños enfermos.

Christopher Plummer

Es un actor canadiense ganador del Oscar y de los premios Emmy, Globo de Oro y Tony. Nació el 13 de diciembre de 1929 en Toronto.

Christopher Plummer destacó como intérprete desde los años 50 en representaciones teatrales, radiofónicas y televisivas.

A mediados de la década llegó a Broadway y en 1958 debutó en el cine apareciendo junto a Henry Fonda en “Sed De Triunfo”, una película dirigida por Sidney Lumet.

Dos años antes de iniciarse en la gran pantalla Christopher se había casado con la actriz y cantante estadounidense Tammy Grimes, con quien tuvo a su hija Amanda. En 1960 la pareja decidió divorciarse.

En el año 1962 Plummer contrajo matrimonio con la periodista Patricia Lewis. Cinco años después de la boda se divorciaron. Su tercera esposa fue Elaine Taylor, con quien el actor canadiense se casó en el año 1970.

El salto a la fama de Christopher Plummer se produjo con su participación como el capitán Von Trapp en “Sonrisas y Lágrimas” (1965), éxito musical con Julie Andrews como co-protagonista.

Un año antes de “Sonrisas y Lágrimas”, Plummer interpretó al emperador Cómodo en “La Caída Del Imperio Romano” (1964).

Estas encarnaciones de personajes históricos se repitieron a lo largo de toda su carrera, ya que tanto fue Rommel para “La Noche De Los Generales” (1967) como Atahualpa en “La Caza Real Del Sol” (1969), Herodes Antipas en la serie televisiva de Zeffirelli sobre “Jesús De Nazareth” o, entre otros muchos personajes, el escritor Rudyard Kipling en “El Hombre Que Pudo Reinar” (1975).

En el año 1974 recibió un premio Tony por la representación de “Cyrano”. Más de veinte años después, en 1997, fue galardonado de nuevo por “Barrymore”, obra teatral en la que Christopher interpretó al actor John Barrymore.

En los años 70 ganó un premio Emmy por la teleserie “Traficantes De Dinero” y en los 90 repitió este premio por su papel como narrador en “Madeline”.

la ultima estacion cine

En televisión también participó de forma destacada en las series “El Pájaro Espino” y “Contragolpe”.

Aunque la parte más meritoria de la carrera de Christopher Plummer se encuentra en los años 60 y 70, su larga trayectoria prosiguió sin descanso durante las siguientes décadas, trabajando con Spike Lee en “Malcolm X” (1992) y “Plan Oculto” (2006), con Oliver Stone en “Alejandro Magno” (2004), película en la que encarnó al filósofo Aristóteles, o con Terry Gilliam en “12 Monos” (1995) y “El Imaginario Del Doctor Parnassus” (2009).

Por su interpretación como Leon Tolstoi en “La Última Estación” (2009) fue nominado al Oscar como mejor actor secundario.

Ganó el premio Oscar y el Globo de Oro por “Beginners” (2010).

En “Millennium. Los Hombres Que No Amaban A Las Mujeres” (2011) fue dirigido por David Fincher con el protagonismo de Daniel Craig y Rooney Mara.

Uno de sus últimos estrenos es “Héctor y El Secreto De La Felicidad” (2014), film protagonizado por Simon Pegg como psiquiatra. El mismo año compartió protagonismo con Shirley MacLaine en “Elsa & Fred” (2014).

