Hoy Alyssa Milano, Wisin y Jake Gryllenhaal celebran un año más de vida

diciembre 19, 2018 - 6:00 am

Este 19 de diciembre Alyssa Milano, Wisin y Jake Gryllenhall le agregan una velita más a su pastel de cumpleaños.

Alyssa Milano cumple sus 46 años. La famosa actriz, cantante y productora estadounidense nacida en Bensonhurst, Brooklyn es conocida por sus papeles en Who’s the Boss?, Melrose Place, Charmed y Mistresses y sus apariciones en My Name is Earl y Wet Hot American Summer: Ten Years Later.

Milano es hija de la diseñadora de modas y directora de talento Lin Milano y el editor de música de cine Thomas Milano. Su carrera inició a los 7 años. Sin avisar a sus padres, fue a una audición para obtener uno de los cuatro papeles principales de una gira por todo el país de Annie.

Asimismo, el cantante de reguetón Juan Luis Morera Luna, conocido como Wisin celebra también hoy sus 40 años de vida. Wisin como solista ha lanzado cuatro álbumes, El sobreviviente (2004), El regreso del sobreviviente(2014), Los vaqueros 3: La trilogía (2015) y Victory (2017).

Sus inicios fueron junto a Llandel Veguilla Malavé o “Yandel” en el dúo “Wisin&Yandel”. En 1998 el dúo incursionó en la música y grabaron algunos temas de colaboración en el disco No Fear 3; un año después, en el recopilatorio “La Misión”. El éxito de esta recopilación (que llegó a disco de oro) llevó a la discográfica a producir “Los reyes del nuevo milenio”, primer álbum de Wisin & Yandel. Luego en 2001 lanzaron “De nuevos a viejos”, en 2002 “De otra manera”, seguido de “Mi vida… My Life”, el cual acompañó a una película protagonizada por el dúo en la que cuentan su vida, los tres fueron disco de oro. Su todavía incipiente carrera musical se vio además reconocida con el premio Tu Música al mejor dúo de rap y reguetón, que les fue otorgado en 2002.

Junto a este par de cumpleañeros se suma Jake Gyllenhaal, quien acumula sus 38 años. Este actor y productor de cine estadounidense es hijo del director Stephen Gyllenhaal y de la guionista Naomi Foner. Gyllenhaal. Comenzó a actuar a la edad de diecinueve años. Su primer papel protagonista fue en la película Cielo de octubre (1999), a la cual le siguieron la película independiente de culto Donnie Darko, en la que daba vida a un adolescente con problemas psicológicos y en la que compartía reparto con la actriz Maggie Gyllenhaal, su hermana en la cinta y en la vida real.

Estos tres artistas se han posicionado en todo el mundo por su talento y carisma. ¡Felicidades para ellos!

Noticia al Día