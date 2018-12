Hazte la prueba: Venezuela ocupa tercer puesto en Latinoamérica con nuevos casos de VIH

diciembre 1, 2018 - 10:43 am

En el mundo 36,9 millones de personas viven con VIH, se producen 1,8 millones de nuevas infecciones cada año y 940 mil personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en el último año.

1981 fue el año donde se detectaron casos sorprendentes de infección por un hongo patógeno conocido por infectar a pacientes severamente inmunodeprimidos. Inicialmente se observó un grupo de casos semejantes en los que estaban implicados hombres homosexuales y donde aparecían a la vez infección por citomegalovirus y candidiasis. La sociedad católica calificó de “castigo divino” las causas de la infección.

Pronto empezaron a aparecer casos que afectaban a hombres o mujeres heterosexuales usuarios de drogas intravenosas, así como a sus hijos; también entre pacientes no homosexuales ni bisexuales y con hábitos saludables que habían recibido transfusiones de sangre entera o de productos sanguíneos por su condición de hemofílicos. Se pensó, por criterios básicamente epidemiológicos, que la causa debía ser un agente infeccioso que se transmitía de forma semejante a como lo hace el virus de la hepatitis B.

Más tarde, en 1988 nació el Día Mundial del SIDA en la reunión mundial de la cumbre de Ministros de Salud sobre programas de prevención, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil, desde entonces se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con esta patología.

Al día de hoy, tres de cada cuatro personas que viven con el VIH conocen su estado serológico

Actualmente, un nuevo informe de Onusida revela que un mayor número de personas VIH-positivas han podido acceder a pruebas y medidas de tratamiento del VIH. En 2017, tres cuartas partes de las personas que vivían con el virus (75 %) conocían su estado, frente a los dos tercios (67 %) de 2015.

Asimismo, 21,7 millones de personas seropositivas (59 %) tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica, lo cual supone un aumento con respecto a los 17,2 millones de 2015. No obstante, el informe muestra que 9,4 millones de personas VIH-positivas todavía no conocen su estado serológico, por lo que deben someterse con urgencia a los servicios de prueba y tratamiento.

Venezuela ocupa tercer puesto en Latinoamérica con nuevos casos de VIH

El informe sobre el VIH de Venezuela elaborado en 2015, reflejó que más de 63 mil personas recibían tratamiento del estado. 47.969 eran hombres y 15.359 mujeres. Las cifras dan cuenta que más de la mitad de las féminas del país son marginadas, pese a que el Ministerio de Salud insiste en que más de 77 mil personas reciben tratamiento sin costo. En cualquiera de los casos, los números están desfasados y el ejecutivo se niega a firmar las órdenes de compra desde junio del año pasado, decisión que sentencia de muerte a más de 70 mil almas y arrecia una problemática que arrastra la nación desde 2012.

El primer ‘round’ contra el sida

Ron Woodroof fue un vaquero convertido en contrabandista internacional de medicamentos. Diagnosticado seis años antes con la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Woodroof –un hombre heterosexual y homofóbico- se convirtió en inesperado activista por el derecho de los pacientes a obtener medicamentos para tratar su enfermedad, conformando un club, el Dallas Buyers Club (DBC), que ofrecía a sus clientes la posibilidad de acceder a terapias aún no aprobadas en los Estados Unidos por la agencia regulatoria gubernamental, la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Años después, el guionista Craig Borten entrevistó a Ron Woodroof con el propósito de hacer una película sobre su vida. Borten grabó alrededor de veinte horas de conversaciones con este vaquero, que moriría de Sida al mes siguiente, en septiembre de 1992.

El filme sirvió como testimonio de una época precisa y de una situación social desesperadamente aguda, pero al cerrar su mirada sobre Ron Woodroof (dando oportunidad al lucimiento de Matthew McConaughey), la película pierde de vista e ignora el trabajo que los grupos de activistas organizados hicieron para enfrentar esta misma problemática. Uno de esos grupos es la AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP), protagonista de un documental reciente que complementa perfectamente a El club de los desahuciados.

El tema de ONUSIDA para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida de este año es “Vive la vida positivamente: conoce tu estado serológico”, hace hincapié en que las pruebas del virus son la única manera de conocer nuestro estado y adoptar un plan de vida saludable, apuntó Eugène Aka Aouele, ministro de Sanidad e Higiene Pública de Côte d’Ivoire.

Desafortunadamente, numerosos obstáculos siguen dificultando las pruebas del VIH: el estigma y la discriminación disuaden a las personas de realizarse las pruebas, el acceso a las pruebas confidenciales sigue siendo problemático y muchas personas siguen realizándoselas únicamente tras haber enfermado y padecer los síntomas.

Sarai Intriago

Noticia al Día