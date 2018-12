Gustavo Vecino "Su lugar es irremplazable en la radio"

diciembre 22, 2018 - 2:49 pm

Gustavo Vecino, quien fue el jefe de Pedro Soscún Machado en la emisora Popular 95.5 FM, expresó sus palabras de tristeza ante el fallecimiento del reconocido locutor este viernes 21 de diciembre.

Vecino acudió al funeral de Soscún Machado este sábado en horas de la mañana para despedirse de su amigo por más de 50 años. “Nos unió la vida como hermanos de trabajo, en la comunicación, en la farándula, en la familia”, afirmó Vecino notablemente conmovido.

“Es muy difícil en este momento articular una idea, que defina lo que siento. Es lamentable su pérdida para la radio, para la difusión zuliana, deja en la comunicación un espacio que no va a ser posible llenar, es imposible”, agregó.

Asimismo, comentó que a pesar de su tristeza, estaba allí, “preparándonos para vivir sin él y recordarlo en el afecto, en el cariño que siempre nos tuvimos”. Sin embargo, confesó que se sentía feliz de haber sido parte de esa vida profesional que compartieron por tantos años y que los llevó a estar juntos en tantos escenarios de la comunicación.

Por otro lado, el operador de Soscún Machado por más de 18 años Richard López, expresó su tristeza por la partida de su compañero y con quien empezó trabajando por casualidad. “Fui a buscar una publicidad en su emisora y me dijeron, ‘empieza aquí mañana’, en el programa de Pedro Soscún. Me sorprendió pero él ya era una inminencia y me quedé. Me enseñó hasta escribir mejor, fue un excelente profesional y amigo”.

López recordó que Pedro Soscún le hacía bromas al aire, “Decía que yo tenía una cocina en el estudio y que me la mantenía haciendo arepas. Cuando la gente en la calle me veía, me preguntaban por las arepas”, dijo entre risas.

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día