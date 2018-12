Guanipa: Es difícil legislar cuando no se respeta la Constitución

diciembre 13, 2018 - 12:39 pm

La mañana de este jueves los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa y Rafael Ramírez, ofrecieron un balance de la memoria y cuenta 2018 del Parlamento ante algunos representantes de organizaciones civiles en Zulia.

El exgobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, resaltó que desde la Asamblea Nacional se ha hecho difícil legislar, porque a su juicio, no se respetan la Constitución y las leyes. Sin embargo detalló que desde la AN se realizarán una serie de acciones para el 2019, a fin de mejorar la salud, economía y derecho del ciudadano.

Durante su intervención recordó que para el próximo 05 de enero se realizarán en el parlamento venezolano la elección de una nueva directiva. Además de la designación de una instancia para la restitución del orden constitucional. También se planteará una serie de sanción de leyes a fin de sustentar un plan de gobierno.

El también representante de Primero Justicia (PJ) también recordó que en el Zulia el pasado 15 de mayo se originó “golpe de estado al no querer reconocer la voluntad del pueblo”. Asimismo mencionó que el pasado domingo 09 de diciembre no hubo elecciones de concejales porque la mayoría de los partidos de oposición no participaron.

Por su parte, el diputado Rafael Ramírez, manifestó que hoy en día los venezolanos sigue protestando desde diferentes ámbitos a pesar de “la censura y la autocensura” por parte de sectores que los adversa.

