Greyly Boscán la fotografía culinaria es su mejor carta de presentación

Constante y emprendedora, Greyly Boscán, la venezolana especializada en fotografía gastronómica sigue sumando éxitos a su carrera.

Su visión le ha permitido mostrar su arte visual, y ser el la escogida en cuatro temporadas por la revista DiningOut para plasmar su autenticidad en la fotografía de comida y realizar las portada de dicha revista.

Para Boscán, transmitir sensaciones a los paladares a través de las imágenes es un trabajo muy importante. Esto le ha abierto muchas puertas y oportunidades en el ámbito profesional.

“Actualmente estoy desempeñando la labor de Productora visual y fotográfico de La cadena de Restaurantes Rumba Cubana en New Jersey. Sigo haciendo el trabajo Digital e impreso de Noches de Colombia entre otros restaurantes Luxury de New York y New Jersey”. También nos confirmó el compromiso que adquirió recientemente con la academia de Chef De Gustibus en Manhattan, New York, de allí ha trabajado con los chef más importantes y destacado de la ciudad neoyorquina y afirmó que estará trabajando por dos temporadas más.

Estableciendo precedentes

El talento de Greyly ha traspasado las fronteras venezolanas, realizando un trabajo de calidad en cualquier país, así lo definió su estadía en Chile, donde trabajó de la mano de marcas como: Aqua S. Pellegrino, Moet & Chandom y Viña Tabalì.

“Recientemente realicé la producción fotográfica para White Toque, Inc. Son el principal importador europeo de productos especializados para el comercio de servicios de alimentos en los Estados Unidos. Actualmente vende a 250 distribuidores y mayoristas en todo el país y ofrece una amplia selección de productos congelados y productos secos”.

Las fotos fueron expuestas durante un show de comida en Manhattan, realizado por la empresa.

Como si fuera poco las fotos de Boscán, fueron escogidas para participar en el concurso del sitio web internacional Foodelia.cc, y ya se suman 14 imágenes de la venezolana seleccionadas en un gran grupo de finalistas de todo el mundo que compiten por un puesto de honor en este site especializado en la fotografía gastronómica.

“Ellos buscan composiciones diferentes para las fotografías de comida, no el regular plato servido. Es una competencia entre 54 países con más de 900 fotógrafos. Ademas otorgan dos trofeos al final del año, esto depende las fotografias que hayas acumulado como ganadores”.

La venezolana está preparando su siguiente paso, este enfocado en la realización de Workshops, Libros y Documentales, que sin duda alguna le permitirá seguir acumulando éxitos en el exterior.

