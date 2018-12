Fundación cinco panes y dos peces celebró la navidad con niños y niñas de Maracaibo y San Francisco

diciembre 29, 2018 - 3:16 pm

La fundación cinco panes y dos peces celebró la navidad junto a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos de Maracaibo y San Francisco. El acto se llevó a cabo en los sectores del Barrio Libertador y Manzanillo con 200 asistentes.

El párroco de la Iglesia la ”Resurrección del Señor”, presbítero, Jesús Rincón, informó que el evento se realizó en la propia sede del templo católico, localizado en el oeste de la capital zuliana. Allí hubo entrega de juguetes, golosinas, cotufas y la tradicional cena navideña, en un ambiente de alegría y sano esparcimiento.

El comedor fue habilitado en el salón de usos múltiples, lugar donde funciona actualmente la sede de la @fundacióncincopanesydospeces. Los niños se acercaron con sus padres y respectivos representantes y cómodamente fueron atendidos para degustar además de una fresca ensalada de vegetales, arroz con pollo, pan y gaseosas.

Rincón explicó, que esta fiesta se hizo gracias al aporte generoso de voluntarios de la misma comunidad marabina, empresas privadas y organizaciones foráneas sin fines de lucro, que fueron motivados por la Divina Providencia para derramar sus bendiciones sobre aquellas familias que más lo necesitan en este país.

En tal sentido, resaltó el apoyo incondicional de organizaciones nacionales e internacionales como, All for Venezuela, Unidos por Venezuela, Venezolanos en Kendall, I am Venezuela ed monton, I love Venezuela, Profesores de Machala, la ULEAM (Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí), y la emisora radial Ok101 f.m.

El Sacerdote recordó que por ahora la #Fundación de la cual forma parte como vicepresidente, ha llevado los fines de semana alimento, asistencia médica y legal, a cientos de familias zulianas en esta región de Venezuela. “Somos un instrumento más del Señor y su misericordia es infinita para hacer feliz al afligido y como dice San Ignacio de Loyola; En Todo Amar y Servir”, puntualizó.

Texto: Jeidy Osechas