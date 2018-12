Florido: Encontremos una vía pacífica para resolver la crisis en 2019

diciembre 24, 2018 - 2:23 pm

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional (AN), difundió un mensaje decembrino este lunes en redes sociales en el que reiteró la disposición de Parlamento a rechazar “el sistema ilegal e injusto que impera en Venezuela”.

“Es intolerable el estado de padecimiento que vivimos hoy en nuestro país. Es tan grave el daño que, en muchos hogares, reina la tristeza, la desesperanza, la frustración y la rabia. Muchos de nuestros niños no encontrarán, en el nacimiento de sus hogares, el tan anhelado regalo del niño Jesús. Es criminal lo que han hecho con Venezuela”, expresó Florido.

El parlamentario aseguró que el próximo 10 de enero del año 2019, fecha en la que se vence el período presidencial del mandatario Nicolás Maduro en relación con la fecha en que fue electo en el año 2013, se abrirá un espacio para encontrar soluciones al conflicto político nacional. Agregó que el desconocimiento a las “elecciones” del pasado 20 de mayo son desconocidas por la comunidad internacional y los factores políticos nacionales de la oposición.

“Este 10 de enero próximo se abrirá un espacio para encontrar soluciones al conflicto político nacional, que sin duda afecta hondamente nuestras vidas. Tengamos la seriedad para resolver nuestros problemas y encontrar una vía pacífica para hacerlo, que no cause más dolor a nuestro pueblo. (El Parlamento) está dispuesto a no desmayar en su empeño de retornar a Venezuela al orden constitucional en paz y democracia”, aseveró.

A pesar de las dificultades que atraviesa el país, SEAMOS FUERTES, mantengámonos unidos. La comunidad internacional apoya al pueblo venezolano para lograr una solución ante la ilegitimidad; nuestro compromiso es que sea en paz y democracia. Feliz Navidad #24Dic #FuerzaVenezolanos pic.twitter.com/OpNgfxkwpZ — Luis Florido (@LuisFlorido) 24 de diciembre de 2018

El Nacional