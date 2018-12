Fingía ser agente de la CIA para verse con sus otras 3 esposas y 13 hijos

diciembre 19, 2018 - 9:56 pm

Mary Turner Thomson se atrevió a contar el infierno que vivió al enterarse su esposo fingía ser agente de la CIA para estar con sus otras tres esposas y 13 hijos.

La mujer, originaria de Edimburgo, contó que conoció a su esposo William Allen Jordan a través de Internet. Él era de Estados Unidos, y ella era madre soltera de un bebé de nueve meses.

Turner relató que tras conocerse por la red, comenzaron a salir y, al cabo de unas semanas, William le pidió matrimonio, pero ella no aceptó la propuesta, hasta que, finalmente, logró convencerla, se casaron y vivieron juntos durante cuatro años.

William le había dicho que era infértil, no obstante, se llevó una gran sorpresa cuando quedó embarazada seis meses después de la boda.

Pero eso no fue lo único que desconcertó a Mary, puesto que un tiempo después de tener a su hijo, William empezó a tener varias salidas a las que él llamaba “misiones”. Él había dicho que era agente de la CIA adscrito al MI5.

Desde ahí, Mary comenzó a sospechar de su esposo hasta que en 2006, recibió una llamada de otra mujer, quien le contó que William no era agente de la CIA y que cuando pasaba tiempo fuera de casa era porque estaba visitando a alguna de sus tres esposas o trece hijos, a quienes tuvo con seis mujeres distintas.

Por si esto fuera poco, el estadounidense pidió a su esposa más de 252 000 dólares para pagar a sujetos que lo habían amenazado con secuestrar a sus hijos.

Más tarde, el hombre terminó en prisión por bigamia, fraude, posesión ilegal de una pistola y otros delitos. Tras dos años y medio en la cárcel, fue deportado a Estados Unidos.

