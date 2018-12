Falleció el Periodista José Suárez Nuñez a los 90 años

diciembre 22, 2018 - 2:35 pm

En horas de las madrugada de este sábado falleció en Caracas, el periodista José Suárez Nuñez, experto de la fuente de petróleo.

Su deceso fue informado a través de la redes social y al momento de su partida contaba con 90 años de edad.

Hace unos meses, el conocido periodista había viajado a Bolivia para estar con una sobrina de su esposa también fallecida. Pero recientemente regresó a Caracas. El 9 de diciembre de este año.

Una afección pulmonar provocó el final de una larga vida, que se inició en Cuba, donde comenzó a ejercer el periodismo y logró cargos en el equipo de prensa de Fulgencio Batista.

De libreta en mano

Nacido en Cuba, Suárez Núñez hizo de Venezuela su patria, desde que llegó en 1963. Fue una referencia nacional e internacional en el manejo de la información sobre la política petrolera del país. Hasta el momento de su partida, Suárez Núñez escribía en su propio portal web “Petrofinanzas”.

De padre asturiano y madre canaria, Suárez Nuñez nació el 19 de octubre de 1928 en San Felipe, un pueblo de la Provincia de La Habana, Cuba. Estuvo residenciado en Estados Unidos varios años, tenía la nacionalidad cubana y la venezolana, pero nunca solicitó la española. Fue periodista del “The New York Times” antes de venirse para Caracas. Sobre su amor por Venezuela, contaba: “Me jodió el país, me gustó. Soy apasionado. Me he ido de los periódicos, de todo me he ido cuando me siento que no estoy bien ahí”.

Durante más de medio siglo, el periodista se dedicó a cubrir la fuente energética del país observando la evolución e involución que ha tenido la empresa petrolera hasta sus últimos días.

Reportero de amplia trayectoria en diferentes medios, entre los que destacan “El Diario de Caracas”, El Mundo”, “El Nacional” y TalCual. También fue colaborador en diferentes medios especializados en hidrocarburos y energía.

Gran periodista de la fuente petrolera, un clásico reportero de libreta en la mano, una gran persona. QEPD.

