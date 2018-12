Excandidato a alcalde de Maracaibo renunció a Un Nuevo Tiempo

diciembre 11, 2018 - 1:35 pm

El excandidato a alcalde de Maracaibo, Juan Carlos Fernández, renunció a su militancia en el partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

El también reconocido periodista zuliano, conductor y moderador de A Punto, confirmpo la información a Noticia al Día, y emitió un comunicado a la presidenta ejecutiva de la tolda azul, Marlene Antunez, expresando los motivos que lo conducen a abandonar las filas de UNT.

Comunicado

Marlene Antúnez

Presidenta (E) UNT Zulia

Apreciada Marlene,

En estas breves notas quiero agradecer a la dirigencia y militancia de Un Nuevo Tiempo el haberme permitido compartir el camino de los últimos años.

La gravedad del momento Venezolano, con terribles implicaciones en la población (sobre todo en los más débiles y vulnerables), la instauración en Venezuela de un régimen autoritario, fuera del Marco Constitucional; obliga a los dirigentes políticos a escuchar y ponernos en sintonía con el país que hoy clama una salida a la crisis.

Esa sintonía hoy está maltrecha y debe ser reconstruida; es urgente que los políticos volvamos a generar confianza en una población, que hoy aparece huérfana de un liderazgo capaz de mostrar un camino.

Los venezolanos claman por una salida a la pavorosa crisis y esa salida, sólo se la podrá dar un liderazgo con fuerza moral y política; no basta con la práctica política tradicional. El momento requiere mesura, pero también mucha audacia. No estamos en democracia, eso debemos tenerlo muy claro; las mismas prácticas nos conducirán a los mismos errores, es hora de escuchar el clamor popular.

Me siento comprometido con mi Pueblo, con mis vecinos, con mis hermanos, a los cuales he servido de vocero desde los medios de comunicación, como activista y dirigente político y social. Hoy, pienso que no basta hablar o analizar; hay que actuar, por los ciudadanos, hijos y familiares. Yo asumo responsablemente el camino del Pueblo Zuliano, sus exigencias y su voz, que pide acción firme ante su desesperación. La República se ha perdido, La Democracia es una falacia. Nuestro puesto está al lado del Pueblo trabajador, de los miles de marabinos que necesitan ayuda y esperanza. Estaré junto a mis vecinos. No es hora de ser tibios. Estamos en una hora de decisiones no de rendiciones.

Sigo en la lucha por una Maracaibo moderna y segura, pero eso no pasará hasta que logremos rescatar a Venezuela de la dictadura que hoy la oscurece y pervierte.

Seguiremos enfrentando a quienes hunden en miseria y necesidad al pueblo marabino.

Ante lo anteriormente descrito, te comunico mi decisión de renunciar a la militancia en UNT, agradeciendo reitero los años compartidos, y con la certeza de que, con la querida militancia de UNT y del resto de las fuerzas democráticas y de todos los Venezolanos que amamos nuestra patria, nos encontraremos en las calles de Nuestro Zulia querido, dando nuestro mejor esfuerzo por su liberación y la de toda Venezuela.

Juan Carlos Fernández

Noticia al Día