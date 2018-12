Exnovio de Thalía habla de su supuesto mal aliento

diciembre 31, 2018 - 9:52 am

Thalía tenía mal aliento. Ese fue el rumor que empezó a circular en los diferentes medios por causa de unas declaraciones del actor mexicano Arturo Peniche, con quien la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ protagonizó la novela ‘María Mercedes’ en el año 1992.

Hace un par de meses, Peniche fue entrevistado por el presentador Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en poner nuevamente sobre la mesa el comentado rumor, a lo que el actor indicó que todo se trató de un mal entendido y lo que realmente había contado fue una anécdota divertida con Thalía.

“Un día llegó y dijo -¿Qué crees que comí? – Agregó -una mojarra con ajo-“, en ese momento la cantante habría abierto mucho su boca para tirarle, a propósito, todo el aliento en la cara.

“Yo dije, hija de tu madre… Pero fue haciéndome una travesura… Yo la quiero mucho”, expresó.

Sin embargo, el actor mexicano Rodrigo Vidal, quien fue novio de la cantante en la década de los 90’s, fue interrogado por el programa Ventaneando respecto de si era cierto o no que Thalía tenía aliento a ajo, y expresó, “… No recuerdo nada, nada… Un caballero no tiene memoria”.

Posteriormente se le hizo la pregunta de si los besos de la artista sabían ricos o no. “Debe de ser… No me acuerdo, pero hay que creer que hacía maravillas y los olores y eso, puras cosas hermosas. Ahí la dejamos ya”, sentenció el actor.

Hasta el momento Thalía no se ha referido al tema.

