Exmanager de Juan Gabriel asegura que el cantante siente pena por fingir muerte

diciembre 10, 2018 - 3:19 pm

La controversia sobre que el cantante mexicano Alberto Aguilar, conocido como Juan Gabriel está vivo, continúa.

Una vez más, Joaquín Muñoz, supuesto exmanager y pareja sentimental del ‘Divo de Juárez’, aseguró en un programa de televisión, que el intérprete de ‘Amor eterno’ sí está vivo y regresará después del 15 de diciembre.

Si esto fuera totalmente cierto, la incógnita que surge es ¿por qué el artista habría fingido su muerte? Y a esta pregunta Joaquín Muñoz respondió que todo se debía a que ‘Juanga’ temía por su vida. “Él está apenado por haberse pasado por muerto, pero tienen que comprender que tuvo que hacerlo por defender su vida”.

Muñoz explicó que el hijo del cantante y la esposa de este, querían asesinarlo para quedarse con la herencia. “Había un complot de la familia Hackman Salas para desaparecerlo. Entre ellos están, su hijo Iván con su esposa Simona, Jesús y Laura Salas. A Simona la hago responsable de la vida de Juan Gabriel porque ella quiere saber dónde está para matarlo y así quedarse con toda la herencia, porque Iván es el apoderado de Alberto”.

Al ser cuestionado de que podía ser demandado legalmente por acusar al hijo del artista de querer asesinarlo, el exmanager con total seguridad expresó que se hace responsable de lo que dice, y hasta aseguró que Iván no es hijo legítimo de Juan Gabriel. “Él hasta ahora no se ha pronunciado o aclarado nada sobre esto porque sabe que yo estoy con Alberto. Además, él no es su papá, lo reconoció como hijo, pero no es su padre de sangre”.

Muñoz mostró una fotografía del artista y comentó que él se la envió el día del terremoto en México el año pasado, por lo que una las presentadoras del programa verificó los datos de dicha imagen, y se quedó atónita al ver que la fecha de captura fue en este año y no en 2017.

Las moderadoras también pudieron comprobar con sus ojos la supuesta conversación entre ambos vía celular, pero prometieron no mostrarlo a los televidentes.

Y aunque Muñoz no da su brazo a torcer con este tema, la periodista le comentó que el abogado de la familia manifestó que todo lo que él está diciendo es mentira y que solo se trata de una falsa publicidad para vender más copias de su libro, el cual trata de su vida al lado del intérprete de ‘Querida’, el exmanager sin titubeo aseguró que el mismo Juan Gabriel le confirmó que “ese señor no es su abogado, no tiene ningún testamento y tampoco es su apoderado legal. Es abogado de Iván, pero de Juan Gabriel no”.

Pero Muñoz no ha sido el único en manifestar que Juan Gabriel no murió el pasado 28 de agosto de 2016, y es que la periodista Martha Figueroa también asevera que el cantante si está vivo. Durante un episodio de su programa ‘Con permiso’, Figueroa aseguraba que está realizando una investigación que sorprendería a todos y, además, ha ido mostrando las supuestas pruebas que darían veracidad a su versión.

Con información de La FM

Noticia al Día