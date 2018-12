EXCLUSIVO NAD: Este es el RELOJ del hampa del Zulia ¿Sabes a qué horas atracan?

diciembre 14, 2018 - 9:24 am

Con armas blancas o de fuego los hampones se pierden entre la oscuridad de la noche en busca de su víctima. La soledad de las calles zulianas no les intimida cuando de robar se trata. Esperan pacientes la hora correcta y cuando por fin ven su objetivo se lanzan a él, como lobos hambrientos en busca de una suculenta cartera llena de dinero, un teléfono celular o un carro listo para desvalijar.

Así le ocurrió a Ana Morales, quien salió una fresca mañana de lunes de su casa en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, con destino a su trabajo. El reloj le indicaba que ya eran las seis de la mañana. Tomó sus llaves y salió.

“Camino a la parada de buses sentí que me seguían, pero no quise mirar hacia atrás, solo caminé más rápido”, unas cuadras después la figura de un hombre se abalanzó sobre ella. “Tenía ojos grandes y sonrisa macabra. Me tomó del brazo, apuntó mi cara con su arma y me pidió con voz tajante que le diera todo lo de valor que tenía”. La joven se llenó de nervios y entregó sus pertenencias. “Se llevó mi comida, cosas personales y el dinero para el transporte. Me amenazó con matarme si no le entregaba todo”.

Según reseñan informes policiales, la mayoría de los robos se producen en la noche y al inicio del amanecer. Por lo general, y según estadísticas policiales, sus fechorías la comenten los días viernes, durante las seis de la mañana y doce de la medianoche. “Son las horas donde las personas van saliendo o llegando de sus trabajos. Los ladrones se aprovechan de la desolación y los abordan para robarles todo”, comentó un funcionario.

El Zulia con una población de 4.255.848, se posiciona en el octavo lugar entre los estados del país con más índices delictivos. En lo que va del año 2018, 6.052 casos que equivalen al 5,6 %, han sido registrados en las datas policiales.

Asimismo, hasta el mes de noviembre la región zuliana se posicionó en el segundo lugar en el rango de homicidios con 833 casos registrados, siendo el 9,0%.

Entre los 21 municipios que conforman al Zulia, Maracaibo está en la primera posición con 2.088 casos, es decir, un 22,6% que se dividen en: homicidios 238, resistencia a la autoridad 209, lesiones personales 110, hurto de vehículos 337, robo 163, robo de vehículos 472 y violación con 11 casos.

Cabe destacar, que de las 18 parroquias que conforman la tierra del Sol Amado ocho clasifican como las zonas con más casos registrados. Entre ellas están: Francisco Eugenio Bustamante, la cual encabeza el rango delictivo con 93 casos, seguido por Olegario Villalobos con 72, San Isidro registra 64 casos, Coquivacoa y Bolívar 58, Cristo de Aranza 55, Juana de Ávila 52 y Cecilio Acosta 50.

Noticia al Día